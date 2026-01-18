南部中心／綜合報導

在民進黨高雄市長初選獲勝的立委賴瑞隆，持續第四天謝票行程，18日上午來到三民區的建興市場，感謝選民支持，中午則是與議員合體，發放臺灣尚勇春聯，大批支持者都來排隊領取。而台南部份，出線的陳亭妃則預計22日展開感恩謝票的鐵馬行。





賴瑞隆初選獲勝持續謝票 陳亭妃22日展開感恩謝票

民進黨立委賴瑞隆（中）持續第四天謝票行程，18日上午來到三民區的建興市場，感謝選民支持。（圖／民視新聞）

在立委李昆澤的陪同之下，贏得民進黨高雄市長初選的賴瑞隆上午來到三民區的建興市場，一一向攤商和民眾握手，表達感謝。攤商：「恭喜，祝你高票當選。」民眾當面道賀，讓賴瑞隆好感動，也更對年底選戰加有信心。賴瑞隆：「這邊非常支持我們，今天特別再次回到我們三民區的建興市場，跟鄉親們謝謝，謝謝大家的一路支持，那我們會團結，全力以赴來守住高雄，讓高雄持續進步光榮發展。」謝票行程同樣馬不停蹄，中午換上印有TAIWAN的黑色帽T，和高雄市議員何權峰合體，發放現在最夯的臺灣尚勇春聯。現場大排長龍，看不到盡頭，還有人抱著家裏的狗狗來領取。賴瑞隆對狗狗說：「你還偷舔了我兩下欸，謝謝你，你好漂亮，好可愛，謝謝你。」下午則是來到大寮、林園車隊掃街，後援會會長送上粽子和蒜苗，預祝他高票當選，「賴瑞隆加油！」

賴瑞隆初選獲勝持續謝票 陳亭妃22日展開感恩謝票

初選獲勝的立委（右二）陳亭妃預計22日展開感恩謝票的鐵馬行。（圖／民視新聞）

而在台南部份，出線的陳亭妃則是來到六甲受天宮，參與新廟揭匾儀式，親自抱著神明安座。陳亭妃預計要等到20日黨中央正式提名之後，才會展開謝票行程。陳亭妃：「1月22開始用每一區，每一區的深度感恩，也就是我們來結合，地方的庄頭廟宇來感謝。」用鐵馬苦行打贏初選，陳亭妃維持一貫形象，仍會以鐵馬來謝票。













