賴瑞隆力挺陪掃街 林俊憲呼籲民眾守住關鍵電話

民進黨高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆14日陪同立委林俊憲車隊掃街。（圖／林俊憲辦公室提供）

民進黨台南市長初選民調今（14）日登場，高雄市長候選人賴瑞隆再度到台南，力挺林俊憲通過民進黨初選，展開最後一波車隊掃街。林俊憲強調，今天是民調最後一天，每一通電話都非常重要，一通電話就有可能決定勝負，呼籲支持者親友相揪、正派相挺，晚上6點幫忙顧電話，民調請回答「唯一支持林俊憲」。

林俊憲表示，自己從政近30年，始終站在第一線，為台南打拚、為台灣守護民主，如今更帶著所有歷練，準備繼續奉獻給這座城市。正因如此，在民調最後的關鍵時刻，車隊特別回到他的故鄉南區鹽埕，象徵不忘初衷，也一路走遍多個行政區，向市民爭取最後的支持。他強調，自己已成功團結「台南隊」，包括3位立法委員、20多位市議員皆公開表態力挺，展現民進黨在台南的高度團結。他表示，團結的民進黨一定會奮戰到最後一刻，全力贏得初選勝利。

賴瑞隆表示，黨內初選正是民進黨民主機制的展現，競爭雖然激烈，但始終維持良性。他分享，自己日前以微小差距勝出，因此更深刻體會到每一通電話的重要性。他今天特別化身一日電訪員，親自致電台南市民，呼籲大家團結支持林俊憲。因為唯有林俊憲，才能與高雄保持最緊密的合作，實現真正的南高連線，讓台南與高雄的未來共同大成長、大進步。

接受採訪時，賴瑞隆特別致贈自己的幸運物給林俊憲，象徵夢想與希望的黃色小鴨，期許林像黃色小鴨一樣，承載台南的希望，穩健地划向勝利的終點。林俊憲則回贈2011年於蔡英文競選總統期間提出「三隻小豬計畫」的小豬撲滿，寓意如同慢慢存錢般，一步一腳印累積努力與付出，終將兌換為美滿成果，展現南台灣彼此扶持、攜手前行的團結精神。林俊憲當時擔任民進黨發言人，參與總統選戰核心工作，提出透過小豬撲滿募集小額捐款的策略，成功凝聚基層力量，也成為民進黨重要的選戰象徵之一。

今晚將進行民調，林俊憲指出，這不僅是個人的選擇，更是民進黨未來路線與團結力量的重要展現。進入最後關鍵時刻，他也感謝多位黨內重要前輩與夥伴的站台與力挺，共同守護台南的發展。

在中央層級方面，包括護國院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲皆公開表達支持；地方首長方面，台南市長黃偉哲、前台南縣長陳唐山、屏東縣長周春米也相繼力挺。此外，彰化縣長參選人陳素月、高雄市長參選人賴瑞隆亦於近日公開支持林俊憲，彰南高屏力量全面集結，展現林俊憲可以團結民進黨，可以與外縣市跨區合作的首長級能力。

林俊憲強調，他會努力贏得初選，但在最後關鍵時刻，更需要鄉親的一份支持與堅持。他誠懇呼籲大家「最後一哩路，一定要撐住」，今晚6點到10點，每一通電話都非常重要，請鄉親集中力量，唯一支持林俊憲，讓最受大家肯定、最有經驗、也最能團結各方的林俊憲，代表民進黨出戰台南。因為唯有團結的民進黨，才能守住台南、守住民主，贏得今年年底的大選。

