賴瑞隆勝出代表民進黨參選高雄市長 陳其邁：重要是團結和整合

陳其邁恭喜賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長，並強調接將以團結和整合為重。 圖：高雄市教育局／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨今(13)日早公布2026高雄市長初選民調，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選高雄市長，對此，現任市長陳其邁第一時間恭喜賴瑞隆，並強調接將以團結和整合為重，延續民進黨在高雄的施政價值。

陳其邁在市政會議結束後表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制，這一次4位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展，提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

他強調，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

