賴瑞隆勝出高雄市長初選！喊「團結所有力量」、比柯志恩熟悉市政

民進黨立委賴瑞隆勝出高雄市長黨內初選後受訪。賴瑞隆國會辦公室提供。



民進黨昨天進行高雄市長初選民調，並在今（1/13）天中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取得黨內提名權。賴瑞隆在受訪時表示，他有三個優先，包括團結所有的力量，所以他會全力爭取3位同志跟所有市民的支持。另外，他強調，自己在市府擔任過多個職位，對市政非常的嫻熟，這就是他跟對手國民黨立委柯志恩最大的不同點。

對於取得黨內高雄市長提名，賴瑞隆說，首先要感謝每位高雄市民的託付，他也馬上跟三位黨內對手邱議瑩、許智傑、林岱樺通電話，感謝3人的鼓勵跟支持。他強調，初選只是一個過程，沒有個人勝負，大家都是為高雄全力以赴，經過這一段後，大家會更加進步、更加團結，也唯有團結才能守住高雄、才能夠延續光榮。

賴瑞隆表示，自己跟邱議瑩、許智傑、林岱樺都是都是隊友，都屬於「高雄隊」，未來要一起面對產業轉型、人口結構改變等挑戰。他說，自己會謙卑傾聽、凝聚團結，會最真誠、最虛心的態度，跟大家攜手同行，「高雄前進的力量來自於所有高雄人，我們會一起守護，讓高雄持續在國際上發光發熱。」

賴瑞隆提到，要謝謝行政院前院長謝長廷、高雄市前市長陳菊、現任市長陳其邁等人，為高雄奠定長遠的發展跟格局，未來他會接棒重責大任，將高雄帶向下一個黃金十年。

賴瑞隆指出，他要向高雄市民提出三個優先：首先就是「團結、團結、團結，團結所有的力量」，接著是共同守住高雄，延續高雄的光榮與進步發展，最後就是讓高雄成為不分黨派、不分世代都能夠共榮、百業齊發、區域均衡發展的國際幸福城市。

賴瑞隆強調，接下來他將強化「高雄隊」，在全新的崗位上就位，守護高雄的信念絕不會停歇，他依舊是「小胖子」，依舊是不畏困難的運動選手，依舊是以城市為己任的政治人物。

媒體追問，接下來會不會找陳其邁請益？賴瑞隆回應，過去十年來，不管擔任立委，或者在市府服務期間，他都有跟陳其邁合作，而且兩個人都是「政策控」，未來他會延續陳其邁的成績，延續高雄的光榮。

至於會不會擔心黨內分裂，賴瑞隆表示，他不覺得會有這個問題，因為高雄人一路栽培所有民意代表，他們也受高雄的栽培，後續他會全力爭取3位同志跟所有市民的支持，「我相信我們會團結一致，一起來守住高雄、守護高雄，讓高雄持續進步發展，延續高雄的光榮，我有絕對的信心。」

談到對手國民黨立委柯志恩，賴瑞隆說，自己在市府擔任過多個職位，包括觀光局主秘、新聞局長、海洋局長，對於黃色小鴨、五月天演唱會經濟、城市行銷等，他都非常的嫻熟，這就是跟柯志恩最大的不同點。

