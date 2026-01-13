賴瑞隆勝出高雄市長初選 柯志恩：以人民為靠山迎戰新潮流

2026高雄市長選舉，將由民進黨立委賴瑞隆（左）對決國民黨立委柯志恩（右）。（黃摯恩後製／CTWANT攝影組）

隨著民進黨高雄市長初選落幕，最終由立委賴瑞隆勝出，2026年高雄市長選戰對戰組合也隨之明朗，確定將由國民黨立委柯志恩對上賴瑞隆。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，角逐提名者包括立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑與林岱樺。民進黨中央於12日完成初選民調，並於今（13）日上午11時30分公布結果。該民調由民進黨中央、山水民調公司及典通民調公司共同執行，三家單位平均結果顯示，若由賴瑞隆對上柯志恩，賴支持度為55.9995%、柯為24.8995%；若由邱議瑩對上柯志恩，邱為55.3807%、柯為24.6652%。最終由賴瑞隆勝出，將代表民進黨披掛上陣角逐高雄市長。

對此，柯志恩除了恭喜賴瑞隆，也對另外三位民進黨候選人表達高度尊敬。她指出，其他候選人一年來投入了這麼多時間、經費與資源，如今勝負已定，對他們的辛苦必須給予尊重。

她進一步指出，接下來將是她與賴瑞隆之間的正面對決，甚至可視為與新潮流之間的選戰，對方所掌握的資源相當龐大。她強調，未來的高雄市長選舉將是一場以小博大、力拚逆轉的戰役，無論從高雄整體政治結構，或對方投入的資源來看，她們都將以人民作為最大的靠山，透過不同的政見與行動爭取認同，展開一場君子之爭。

