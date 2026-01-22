賴瑞隆勝出！她酸奇蹟：4.5小時民調1200份

▲民進黨高雄市長初選，由綠委賴瑞隆勝出，不過因勝負差距極小，傳出綠營地方質疑民調公正性。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選，由綠委賴瑞隆勝出，不過因勝負差距極小，傳出綠營地方質疑民調公正性。國民黨立委徐巧芯說，綠營高雄初選民調三路同時進行，卻能在短短4.5小時內完成1200多份有效樣本，且拒訪率異常偏低，「這幾乎創下我對民調的認知奇蹟」。

徐巧芯21日在《鄉民監察院》節目表示，民進黨初選民調本身帶有動員性質，支持者會刻意在家等電話，加上其抽樣模式與國民黨不同，外界若參考相關評論就能看出端倪。

廣告 廣告

徐巧芯強調，目前台灣多數民調仍以市話為主，「沒有一家民調公司可以只用4.5個小時，就完成1200份有效樣本」，更何況是三家民調同時完成。她以自身立委初選經驗為例，即便全國高度關注，民調仍須進行數天甚至加時，因為許多民眾尚未接通或尚未表態。

徐巧芯進一步質疑，民進黨初選期間，電話另一端似乎都是「準備好接電話的人」，能迅速、順暢回答問題，協助民調快速完成，但初選一結束，這群人便「消失」，拒訪率又回到常態。她表示，民調準確與否，關鍵不在形式，而在於是否能掌握具代表性的母體，只要母體正確，結果自然會相當精準。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白合來襲！陳亭妃、賴瑞隆砲打藍營對手 蔡易餘酸與民意對立

賴瑞隆贏邱議瑩不到1%！醫：綠營選民無明顯偏好 民調像搏杯儀式

與賴瑞隆「君子之爭」？他酸柯志恩天真：新潮流狼性就是你死我活