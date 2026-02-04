賴瑞隆勝選靠他！媒體人：沒全力挺就危險了

▲高雄現任市長陳其邁（左）、2026高雄市長參選人賴瑞隆（右）。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰提前升溫，民進黨確定由立委賴瑞隆出戰，對決國民黨立委柯志恩。而在最新民調結果顯示，賴瑞隆大超車柯志恩11.6％，掀起政壇一陣熱議。不過，媒體人羅旺哲認為，這場選戰真正的關鍵在於，高雄市長陳其邁「願意出幾成力」，若沒有全力相挺，賴瑞隆恐怕就會危險了。

《新頭殼》（Newtalk）2日公布最新民調，在「年底高雄市長選舉最希望誰當選」的提問中，賴瑞隆以43.9%支持度，領先柯志恩的32.3%；若進一步檢視選區分布，在第7選區鳳山區，柯以43.6%領先賴38.2%；第1選區大旗美區，柯也以39.2%略勝賴的35.2%。

羅旺哲3日在政論節目《57爆新聞》中分析，柯志恩能在鳳山與大旗美領先「非常不容易」，接下來若順利回防市區，選情仍有翻盤空間。他直言，賴瑞隆能否穩住勝局，關鍵在於「陳其邁會不會全力相挺」，若陳只肯出一半力、甚至只給六、七成資源，那麼賴瑞隆的選情就會變得相當危險。

此外，羅旺哲也指出，此刻「最不希望」看到民進黨臨陣換將的應該就是國民黨，若改由邱議瑩出戰，藍營勝算恐怕會再下修。不過，他也直言，這份民調對於賴瑞隆來說，仍具有「定心丸」效果，畢竟仍大幅超車柯志恩，至少在黨內層面，足以壓制「換隆」聲音，穩住提名正當性。

本次民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，針對20歲以上高雄市民進行CATI電話訪問，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點，並依人口結構進行加權。

