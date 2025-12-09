賴瑞隆危機處理失當？名醫：柯志恩高雄市勝算增一成

民進黨立委賴瑞隆因兒子涉入校園霸凌事件，7日二度召開記者會致歉，但危機處理方式引發討論。精神科醫師沈政男在臉書發文評論，直言賴瑞隆的高雄市長之路已經夢碎，國民黨可能參選人柯志恩的勝算經過此事件再添一成。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆因其8歲小孩在學校涉及霸凌事件，接連兩次召開記者會。沈政男分析，一個月後就要進行民進黨黨內初選，賴瑞隆目前雖然在媒體民調裡領先其他黨內可能參選人，但幅度相當有限。賴瑞隆在第二次記者會表示仍要對社會服務，顯然沒有要退出初選。

沈政男指出，賴瑞隆接連兩次召開記者會，代表第一次沒處理好，而第二次雖然掉了眼淚，說要讓小孩轉學，甚至也在記者會後在網路貼出向受害者家長道歉的畫面，但給市民的觀感顯然不佳，沒有展現一個未來市長對於處理校園霸凌的高度。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男在臉書表示，霸凌事件發生在今年10月，受害者家長最近才向媒體爆料，事發後一開始該家長並不知道對方是高雄市長可能參選人，一直到向警方報案以後才發現，該家長對於處理過程相當不滿意，而非試圖影響選情。

沈政男認為，賴瑞隆召開記者會，身分固然尷尬，但重點還是要放在「如果我是高雄市長，這一起校園霸凌案要怎麼處理？」結果回應就只有掉淚與轉學。事件爆發以後，這一個多月來的調查過程有什麼問題，包括學校處理與家長應對的方式，都會繼續曝光。

沈政男強調，如果有隱匿或者處理不公的情事被揭發出來，高雄市教育局首當其衝將會被檢討，而賴瑞隆在記者會裡完全沒有檢討校園霸凌事件處理SOP，就只是像一個普通市民一樣掉淚與說要轉學，顯然不及格。如果證實在這一個多月來的處理過程裡，賴瑞隆夫妻的應對有何不當，也會繼續傷害他的形象。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

沈政男在臉書分析，即使賴瑞隆繼續參加初選，綠營支持者也會把目光轉向其他三位黨內可能參選人，以免影響大局。賴瑞隆如果輸掉初選，剩下的邱議瑩、許智傑與林岱樺，誰會衝上來，媒體很快就會有新的民調。

沈政男另外提到，高雄市衛生局最近也出包，誤指全聯的台灣鯛有抗生素殘留物，引發全國民眾恐慌，結果處理上沒有任何局處首長下台，跟盧秀燕處理台中豬瘟差很多，大家也會把帳算在下一任綠營高雄市長候選人身上。

沈政男在臉書表示，柯志恩的勝算經過上述兩件事再添一成，但她還是相對低調，未提升攻擊力道。沈政男提到蘇貞昌說「高雄市長輸給藍營，民進黨就包起來」，根本就是家天下的封建心態，幾位藍營政治人物紛紛開砲，但不見柯志恩的火力。

沈政男在臉書呼籲，柯志恩要擺脫學者教授的溫和拘謹形象，鄭麗文已經在中部跳舞了，趕快也帶著柯志恩跳一下。沈政男認為，鄭麗文的攻擊火力，柯志恩學個三分樣就夠了。

沈政男在臉書分析前幾天的精湛民調，民進黨拿下51.7%支持度，國民黨僅17.9%、民眾黨10.9%，另有16.3%不偏任何政黨，其餘為3.1%。沈政男認為，政黨板塊的比例看起來還是高估綠營甚多，當然得到柯志恩落後十幾趴的結果，看這類民調的定海神針就要看政黨支持度比例。

