賴瑞隆危險了？ 柯志恩租下深綠支持者看板：初選裂痕難癒

2026年高雄市長選舉將由民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩對決，賴瑞隆日前提及2018年高雄出現的「韓流」現象，認為今年選舉必須謹慎小心。柯志恩則透露，從民眾借掛選舉看板的過程中，她已感受到高雄微妙的氛圍正在改變。

藍委柯志恩代表國民黨參選高雄市長選舉。（圖／柯志恩）

賴瑞隆日前表示，高雄在2018年出現「韓流」現象，高雄人被騙一年多才將時任市長韓國瑜罷免，相信大家都有深刻記憶。賴瑞隆強調，高雄是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，因此今年選舉確實必須謹慎小心，他會團結所有力量，全力以赴守住高雄。

綠委賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長。（資料圖／中天新聞）

對此，柯志恩9日在政論節目《新聞大白話》中回應，韓國瑜因有個人獨特魅力，加上天坑案等太多元素，因此造就「韓流」。柯志恩指出，當初民進黨初選也有裂痕，最終檯面上雖會團結，但私下有沒有真的動起來，組織、樁腳會不會動起來挺初選不是挺的人，會差很多。她認為賴瑞隆雖喊著要團結，但地方樁腳、組織是不是有鬆動，大家都在看。

柯志恩進一步透露地方溫度，過去有些看板固定要給某一個初選沒有過的候選人，如今當她去借看板時，該屋主說要去問看看，最終問該名候選人也沒有特別說什麼，因此柯就付租金掛上去。柯志恩強調，有些看板不是付錢就有辦法借到，高雄很多地段一看就知道屋主挺誰，如今屋主支持的人沒有出線，很小的細微也在改變。

柯志恩也透露，有些里長也開始比較客氣，最終會不會把票投給她，柯雖坦言「很拚」，但起碼互動開始友善，這是很微妙的氛圍。不過柯志恩強調，不能小看新潮流的實力，無論賴瑞隆能不能扶起來，但新潮流已經抓到點，不會輕易放掉這個部分。

