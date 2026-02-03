賴瑞隆危險？江怡臻曝「548088」警訊：綠營支持者消風

江怡臻直指，賴瑞隆(中)難甩「548088」標籤，聲量不振，處境危險。（資料照／柯宗緯攝）

2026高雄市長選舉，綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，但山水民調領先幅度竟大幅萎縮近20％，國民黨前發言人楊智伃示警綠營「換將危機」。藍營發言人、新北市議員江怡臻直指，賴沒拿到4成4「邁粉」支持，聲量甚至不如邱議瑩，還變成「548088」網路哏，處境非常危險。

3日在《大新聞大爆卦》節目表示，主持人馬千惠提及台南補習班小學生逼吞磁鐵霸凌案，沒想到網友討論串大歪樓，不少人直呼「可惜爸爸沒黨證」、「合格了，長大去黨部報到，會有重用」、「家長未來可能會選市長」、「爸爸夠不夠力就看這次了」、「就看爸爸是誰囉？官的話保證沒事」。馬千惠表示，很明顯看得出來，賴瑞隆的「548088」霸凌標籤一直很難甩，會一直被貼標籤到投票日嗎？

廣告 廣告

「這的確會！」江怡臻指出，家長這種很害怕的心態，這個話題是非常非常「出圈」（突破同溫層）的。賴瑞隆本來就沒什麼知名度，大家對他的記憶點不高，現在好了，儘管他變成了民進黨提名的高雄市長參選人，但是大家對賴瑞隆的印象，變成一個「網路哏」了。

江怡臻強調，這的確會是賴瑞隆最大的危機！回到民調，山水民調居然會在短短時間內，賴瑞隆沒有做什麼，卻雪崩式地跌了幾乎20％，這有沒有可能代表，初選的民調可能是假的？是所謂的民調詐欺？這就是綠營的「消風」。

馬千惠提到，有沒有可能是因為初選民調期間，表態率本來就比較高？江怡臻質疑，但初選完馬上就消風，這代表什麼？根本是自打嘴巴，初選民調的時候非常「集結」，那現在不集結了嗎？大家都不支持賴瑞隆了嗎？這才是真正的賴瑞隆的危機。

江怡臻直言，賴瑞隆真的是岌岌可危，他不只是民調贏得不多，聲量現在甚至還比不上邱議瑩，邱議瑩還有一些討論聲量。此外，泛綠的盤在高雄，還是完全大於賴瑞隆，也就是泛綠支持者現在沒有完全支持賴瑞隆。「邁粉」目前有4成4的人，是不投給賴瑞隆的。

江怡臻直呼，所以不只民調雪崩式下滑，「賴瑞隆現在非常非常危險！」

【看原文連結】