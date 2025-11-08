賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導
民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著漁民朋友分享今年豐收的好消息，大家都有穩定的收入真是太好了。
賴瑞隆指出，這也是他提出?漁業高雄隊五大亮點未來的初衷，要全方位照顧漁民朋友，透過「擴展高雄首選品牌行銷，開拓新興市場」、「導入AI 技術於養殖、遠洋漁業」、「設立漁業專業技術輔導團，培育從業人才」、「提升漁民權益保障，升級漁業設備」、「完善港區及產銷系統 形塑高雄海洋產業聚落」，全方位提升漁民朋友的照顧。
賴瑞隆表示，高雄是海洋首都，我們吃的每一口海味，都是漁民朋友的辛勞。親身體驗過更知道辛苦，照顧漁民朋友讓漁業永續，我們才能有更多來自海洋的饋贈。
賴瑞隆進一步說，高雄也是一座結合藍色經濟與智慧港灣的典範城市，邀請大家作伙來彌陀，用行動支持高雄漁產，為打拼的漁民朋友加油！
