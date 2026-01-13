賴瑞隆參戰高市 柯志恩:決心以寡擊眾

立委賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長，表示將強化高雄隊，在全新崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。（取自賴瑞隆臉書）

得知民進黨提名賴瑞隆，國民黨高雄市長參選人柯志恩即在臉書發文回應。（翻攝自柯志恩臉書）

記者吳文欽、康子仁∕高雄、台北報導

民進黨高雄市長初選民調十三日出爐，將代表民進黨參選高雄市長的賴瑞隆表示，將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。國民黨市長參選人柯志恩表示，已做好準備，決心打一場以小搏大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰。

民進黨昨天除了公布高市的民調結果，也接續進行嘉義縣立委蔡易餘、議員黃榮利的民調，預定今（十四）日中午公布結果；眾所矚目的台南市民調今晚進行，陳亭妃和林俊憲鹿死誰手將在十五日揭曉。

得知獲提名，賴瑞隆向市民提出「三個優先」承諾：第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。第二，今年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

賴瑞隆提到，謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾。他會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

柯志恩說，下屆高雄市長選戰已就正式起跑位置，衷心期待，這是一場值得市民期待的君子之爭，過程可以激烈，但勿栽贓抹黑，更不該使出骯髒奧步。

柯志恩說，民進黨坐擁龐大的執政資源，新潮流更是資源充沛，對在野陣營而言，立足點確實不平等，但治理城市靠的是智慧與格局，而不是比誰的資源多、錢花得兇。

柯志恩認為，民心向背，從來不是靠砸錢就能收買。她相信，高雄市民是台灣最具民主活力、也最有判斷力的一群人。十一月廿八日，高雄一定能再創下選舉奇蹟！