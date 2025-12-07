賴瑞隆參選高雄夢碎？羅友志見記者會1情況嘆「也許是兒子救了他」

​​藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，被民進黨視為焦點戰區的高雄，黨內初選更是相當激烈，不料民調穩居第一、又傳聞是總統賴清德屬意人選的立委賴瑞隆，卻爆出兒子在學校霸凌同學的爭議，是否將影響民調受到關注；媒體人羅友志指出，賴瑞隆在記者會上的發言顯示其「團隊公關危機處理」值得討論，更不諱言表示「也許是兒子救了他」。

針對兒子涉入霸凌爭議，賴瑞隆兩度透過記者會說明，7日甚至淚灑現場向兒子致歉；羅友志透過臉書發文表示，賴瑞隆記者會就是跟爸爸道歉、跟兒子道歉後喊話轉學，對受害女童的家長則是簡短致意後喊話調監視器，想釐清「謠言」是否屬實。

羅友志傻眼表示，從賴瑞隆的記者會可以看出，團隊的公關危機處理能力堪憂，更認為從某種程度來說「也許是兒子救了他」，否則如果繼續選下去，會有怎樣的發展還無從推斷。

除了羅友志之外，國民黨立委徐巧芯則認為，很多家長、大人或是子女都經歷過霸凌，痛批賴瑞隆作為一個爸爸已經不及格，更別說還有著立委身分、未來還想選市長。徐巧芯指出，賴瑞隆這場記者會邏輯不通、自我矛盾，明顯只是為了要替選情止血而已。

