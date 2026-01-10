賴瑞隆合體沈伯洋直攻左營三民 拚1/12民調延續高雄光榮 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，立委賴瑞隆昨（9）日晚間合體立委沈伯洋，並協同市議員何權峰、議員參選人尹立和黃偵琳，前往擁有眾多商圈與年輕人口的左營、三民區進行車隊掃街；賴瑞隆強調將接棒謝長廷、陳菊與陳其邁3任市長的亮眼成績，讓高雄持續光榮發展。

賴瑞隆在車掃前受訪表示，早上剛與沈伯洋在立法院表決議案，晚上2人便再次於高雄合體掃街。他特別感謝沈伯洋日前助講後又再度相挺，也感謝在地議員與夥伴的陪同。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，掃街的地方，不管是左營還是三民區，都是很多年輕人聚集的商圈，希望能爭取到更多青年世代的認同。他強調：「希望讓我延續過去謝長廷市長、陳菊市長、陳其邁市長的成績。守住高雄就是守住台灣，讓高雄更好、台灣更好。」並呼籲鄉親在1月12日至17日的民調電話支持賴瑞隆。

沈伯洋則表示，大家應該都很在意城市的發展，而賴瑞隆從過去到現在，最著重的就是讓高雄經濟有良好的自我發展，這對城市治理是最重要的。他說，賴瑞隆不但能抵抗任何波動，也能守護主權。

沈伯洋強調，希望大家能夠正視這件事情，讓高雄成為全台灣的榜樣，大家都很想要變成高雄，不能讓高雄失去活力。他說，從最早開始就注重高雄經濟發展的賴瑞隆，會是市民值得支持的對象。

照片來源：賴瑞隆辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

在野擬先審部分預算 賴清德批「為德不卒」

《冠軍之路》映出宜蘭夢想 林國漳承諾打造標準棒球場

【文章轉載請註明出處】