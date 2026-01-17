賴瑞隆同框陳其邁請益市政 康裕成現身力挺「瑞隆過半」

在社群平台PO出與高雄市長陳其邁的同框合照，表示已在週四第一時間請益市政，期待接手高雄市政打造幸福之都。（翻攝賴瑞隆臉書）

民進黨高雄市長黨內初選塵埃落定，由立委賴瑞隆勝出，他於17日在社群平台PO出與高雄市長陳其邁的同框合照，表示已在週四第一時間向市長請益市政，他強調將承接歷任市長打下的根基，盼能延續幸福之都，確保重大建設不停歇。

賴瑞隆在文中回溯高雄的轉型歷程，指出前市長謝長廷奠定了「海洋首都」的基礎，前市長陳菊則成功打造「南方首都」的品牌，而現任市長陳其邁更讓高雄邁向「經濟首都」的地位。賴瑞隆表示，他的目標是延續這些成果，打造一個山海河港共好、老青幼共融、百業興盛的「幸福之都」。

在請益過程中，賴瑞隆與陳其邁深入討論高雄的未來發展，他形容陳其邁是「緊緊緊」的政策控，以極高效率推動城市進步，兩人擁有共同的理想，就是希望讓家鄉高雄共好，讓高雄人感到驕傲。賴瑞隆承諾，未來將整合所有力量，團結一致為高雄打拚，爭取市民認同。

這則貼文也引來高雄市議長康裕成現身留言力挺；康裕成直言：「要接棒緊緊緊市長，是高難度的挑戰，壓力也大。瑞隆加油。本黨議員將團結全力以赴。挺瑞隆 拚過半！」展現出綠營全力衝刺議會席次過半、守住市長寶座的企圖心。

