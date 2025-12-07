賴瑞隆哭了！記者會上致歉哽咽：是爸爸對不起你

爭取民進黨高雄市長黨內提名的立委賴瑞隆，其兒子涉嫌校園霸凌，受害人數不只一人，且曾疑似還有不雅舉動，引發各界關注。賴瑞隆今（7）日下午召開記者會，他除了先向女同學的父母致歉外，說到一半還一度哽咽落淚，無法言語，他還說因為自己的身分，讓孩子承受這麼多事情，「是爸爸對不起你」。他也透露，週五晚上已經帶兒子去看心理醫師。

民進黨立委賴瑞隆召開記者會向社會大眾道歉期間還哽咽落淚。（圖／中天新聞）

賴瑞隆提到，身為孩子的父親，還是要對這位女童的父母親致上最深的歉意。賴瑞隆說，這兩天他也到學校一趟，希望透過學校能跟對方父母親，當面表達他的歉意，只可惜並未能順利完成。

廣告 廣告

賴瑞隆也再次向女童家長道歉。（圖／中天新聞）

賴瑞隆說，女童母親有提出一些訴求，包括希望他看錄影帶，而自己昨天也再次到學校去看錄影帶，了解實際情況。無論如何，他還是會持續向女童家長溝通說明，當面表達自己的歉意。

賴瑞隆稱接下來將暫時不讓兒子去學校及辦理轉學。（圖／中天新聞）

賴瑞隆指出，週五晚上自己也帶了孩子去看心理醫師，未來也會持續陪孩子一起，努力改善孩子的狀況。身為孩子的父親，他也要幫孩子澄清一些事，並強調網路上的消息都不是真的，那對他和一個8歲孩子而言都造成傷害，希望不要把孩子妖魔化。賴瑞隆也說，接下來會先讓兒子暫時不要去學校，之後會幫兒子辦理轉學。

賴瑞隆說他有帶兒子去看心理醫生。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明

當眾脫褲！賴瑞隆護兒「只是好玩」 粉專驚呆：我看到了什麼…

翁達瑞發聲挺賴瑞隆！「小孩只是比較皮」自爆曾是霸凌加害者