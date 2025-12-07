賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父母當面致歉，他也提到將幫兒子辦理轉學。對此，政論粉專《政客爽》怒批，這是一場政治人物教大家怎麼在媒體前面裝模作樣的大戲，值得一看再看，賴瑞隆聽起來好像很有誠意，但並不是這樣。
《政客爽》昨發文指出，受害者等了53天的當面道歉。賴瑞隆連續兩次記者會、跑去跟受害家長當面道歉，聽起來好像很有誠意，是這樣嗎？不是哦，不是這樣子。
《政客爽》提到，為什麼說民主哭神賴瑞隆是個戲精？首先，受害家長表示事件發生在10／16，而學校卻在延遲12天後才通報校安事件，當然這部分是否正確，有待學校釐清，重點是後續賴瑞隆夫婦的作為。
《政客爽》說，在事情發生後根據受害家長的說法「女兒每天上學還得面臨賴家小孩羞辱式嘲諷，跟老師、學校學務處反應也沒用」。賴瑞隆妻子直到11／20才出面會談，結果從頭到尾沒跟家長和遭霸凌小女童說過一聲對不起，言詞之中都是優越感和抱怨，最終雙方不歡而散。
《政客爽》也認為，結果，賴瑞隆在記者會說對方家長不見面，受害家長表示「根本沒有拒絕見面」、「還持續透過email關切賴瑞隆夫妻何時可以見面」。也就是說，如果今天賴瑞隆沒有民主鞠躬、民主眼淚，基本上這件事也不知道怎麼抝了，如果有的話，早就說出來了。
