賴瑞隆哽咽道歉 徐巧芯點出「記者會矛盾」：對他傷害越來越大

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆近日遭爆，其8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，他今（7）日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。不過，國民黨立委徐巧芯認為，賴瑞隆這場記者會邏輯不通、自我矛盾，只是為了要替選情止血，在開了記者會後，這件事對賴的傷害反而越來越大。

賴瑞隆今天召開記者會，針對兒子涉入霸凌案再度說明，他提及，女童媽媽有提出訴求，包括希望自己看疑似霸凌錄影帶，也希望自己能夠跟他們再溝通。賴瑞隆指出，女童媽媽也提到，希望雙方孩子不要再有接觸，他承諾到學期末之前，不會再讓兒子去上學，會讓兒子待在家裡，並親自帶著他，請女童媽媽放心，媽媽的訴求他都會全力去做，希望能得到她的原諒。

賴瑞隆強調，作為孩子的父親，要幫兒子澄清一些事，最近很多網路上的消息並非事實，已對兒子造成很多傷害，對於8歲的孩子造成很多傷害，作為孩子父親、監護人，還是要說明，兒子在前一個學校並沒有霸凌前例，認為最近謠言在網路上被渲染得很厲害，這些不正確訊息不斷傳播，對孩子造成相當大的傷害，別把8歲孩子妖魔化。

而被問及此事件是否會影響到市長初選前行程？賴瑞隆表示，目前還是會先把孩子照顧好，不論是受害學生，還是自己的兒子，都會先照顧好，讓孩子在健康的環境下學習成長。

徐巧芯今天在中天政論節目《週末大爆卦》研判，賴瑞隆今天出面召開記者會的樣子是想博得外界同情，但「真的同情不起來」，因為太多家長、大人自身或其子女經歷過霸凌。她直言，大家看到、碰到霸凌心裡會有共鳴，覺得怎麼會有這樣的家長，「就算作為一個爸爸已經不及格，你做為一個立委，甚至未來還想要選市長」。

在徐巧芯看來，最為嚴重的一點，是賴瑞隆口口聲聲說會陪伴孩子，但沒有說是否退選高雄市長，她質疑，市長選舉會很忙碌，若是當選市長，只會比立委「忙幾百倍」，這樣一來要怎麼陪伴孩子？因此她認為，賴瑞隆這場記者會邏輯不通、自我矛盾，只是為了要替選情止血，在開了記者會後，這件事對賴的傷害反而越來越大。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

