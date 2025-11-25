賴瑞隆問一國兩區的一國是哪一國？卓榮泰：當然是中華民國

立法院院會25日繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。(記者羅沛德攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨副主席蕭旭岑日前表示，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線將回歸「一中憲法、一國兩區」。民進黨立委賴瑞隆今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問卓同意這樣的說法嗎? 卓榮泰表示，中華民國只有台澎金馬；賴再追問，一國兩區的一國是哪一國？卓回答，當然是講中華民國。

針對一國兩區的一國，賴瑞隆表示，中共講的絕對是中華人民共和國，現在很多人被誤導認知的一國只有中華人民共和國，所以現在還在講述一國兩區，很容易就對應中共的說法，陷入到中華人民共和國，而台灣變成其中一個區，這會是一個統戰的陷阱，會是一個認知作戰，會是一個誤導全世界認知台灣接受這樣的一個說法。

賴瑞隆表示，他認為，台灣任何一個政黨的領袖說出這樣的話都是不恰當的，並詢問卓榮泰同意這樣的看法嗎？卓表示，沒有錯，他還是剛剛那句話，中華民國就是台澎金馬，至於大陸那個土地，那是中華人民共和國所有，它的統治權都在那裡。

賴瑞隆表示，現在沒有人會相信台灣有能力去直接再繼續統治中共的土地，全世界沒有人會相信，所以現在講的一國兩區，最後結果就是中華民國台灣被消滅掉。所以我們認為國內各政黨領袖應該要很清楚認知，應該站在台灣這一邊，而不是站在中共那一邊，我們認為這個才對得起所有台灣人民。卓表示，他完全同意，中華民國台灣就是一個完完全全主權獨立的國家。

