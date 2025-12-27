賴瑞隆喊兒涉「校園衝突」非霸凌 謝寒冰：這是什麼騷操作？

表態爭取參選2026年高雄市長的綠委賴瑞隆，其子疑涉校園霸凌，引發爭議，賴瑞隆今天（27日）表示，已和受害家長達成共識，認定孩子的衝突事件非霸凌。對此，資深媒體人謝寒冰直呼，「這是什麼騷操作？」真以為這樣可以扭轉形象？並建議他，「趕快把最近幫你搞一連串動作的幕僚fire掉。」

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆表示，針對日前校園事件引發的社會討論，他與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於今(27)日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：

廣告 廣告

1、本衝突事件非霸凌案。

2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。

3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

賴瑞隆與女孩的家長晤談，雙方家長於12月7日見面談話的照片。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆今天（27日）也再度召開記者會，重申上周六自己跟女童母親見面，兩邊小孩也都見面，雙方有很多誤解跟溝通，然後在這禮拜完成調和程序，對於社會間歧異誤解，認為有必要說明，所以共同擬定聲明，也希望讓事實、讓各界了解真相，也不要造成錯誤訊息的傳遞。

賴瑞隆強調，部分媒體不實報導，造成社會困擾，很多細節雙方不方便說明，很多不是事實報導，對孩子造成傷害，所以呼籲部分媒體要善盡責任，孩子是重要資產，媒體要善盡責任，不該任不實報導延續。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

對此，謝寒冰直呼，「這是什麼騷操作？賴瑞隆真以為這樣就可以扭轉形象喔？建議賴瑞隆趕快把最近幫你搞一連串動作的幕僚fire掉吧！他根本是對手派來臥底的啦⋯⋯。」

延伸閱讀

大法官蔡宗珍遭抹黑？劉靜怡痛批綠營「老招」自曝其短

憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知

不去罷免非台灣人？柯建銘吐驚句 劉靜怡酸我好怕：要搞黑名單？