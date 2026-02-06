南部中心／綜合報導

為了爭取民進黨的高雄市議員提名，18名議員與新人參選人共同組成"南方問政聯盟"，今天一起到民進黨的高雄市黨部登記，高雄市長參選人賴瑞隆也到場幫他們加油，希望未來不只要延續在高雄執政，議會也要拚過半，組成最強高雄隊。另外台南也由立委林俊憲週五陪同議長邱莉莉等18位議員，大陣仗到黨部登記。





賴瑞隆喊帶出「最強高雄隊」 「南方問政聯盟」拚勝選

民進黨台南市議員持續進行初選登記，立委王定宇和黃捷，也陪同選參選人登記參選。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





齊聚台南市黨部前展現大團結氣勢，立委林俊憲陪同議長邱莉莉等18位議員，大陣仗到黨部登記，力求民進黨台南市議員席次過半。立委林俊憲說，團結就是力量希望議員們，大家能夠有的同區有的跨區，彼此都能夠同心協力。強調年底大選是政黨大對決，希望所有議員能齊心協力、互相支持，為台南帶來更強的團隊力量。

民進黨台南市議員持續進行初選登記，立委王定宇和黃捷，也陪同選參選人陳皇宇、林建南及卓佩于等3人登記參選。





賴瑞隆喊帶出「最強高雄隊」 「南方問政聯盟」拚勝選

高雄市民進黨市議員初選登記，18名參選人組成了"南方問政聯盟"，市長參選人賴瑞隆也到場加油。（圖／民視新聞）





另外高雄市民進黨市議員初選登記，18名參選人組成了"南方問政聯盟"，由現任議長康裕成帶隊到黨部登記。主持人找來無黨籍的張博洋，強調要跨黨派、跨派系、跨世代。市長參選人賴瑞隆也到場為他們加油，賴瑞隆強調市長初選後，也持續跟另外三位委員整合，要帶出最強高雄隊。而18名參選人中，有6人是新人。昔日的罷韓四君子尹立，這次投入左楠梓區選戰，而從復興空難倖存的空姐黃敬雅也投入初選，日前挑在空難滿10週年的日子領表，也象徵自己的重生。

高雄市議員擬參選人黃敬雅說，10年前被從基隆河救起來，其實經過整整10年這中間的歷練，2月4日這一天滿10週年來登記，對我來說意義重大，其實這對我來說是我對高雄的一個誓約。高雄市議員擬參選人尹立說，大罷免失敗之後，我覺得對這個公共事務有心的人，還是要投入政治，因為政治才是能夠解決所有社會爭端，最重要的場域。

民進黨預計3月2日起，啟動市議員初選民調，就盼組成最強戰隊，要在年底大選能府會雙贏。





原文出處：賴瑞隆喊帶出「最強高雄隊」 「南方問政聯盟」拚勝選

更多民視新聞報導

高嘉瑜登記選議員刻意迴避？王世堅曝真相：以為要選市長

慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝

國民黨新竹縣長初選大內戰！陳見賢、徐欣瑩皆派人壓線領表

