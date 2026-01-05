賴瑞隆喊「我才是國民黨最怕的人」 突暗諷韓國瑜 網炸鍋

賴瑞隆(左)不只喊有信心贏柯志恩，還暗諷前市長韓國瑜(右)，引發質疑。（合成圖／資料照／任義宇、郭吉銓攝）

民進黨高雄市長初選白熱化，4參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑民調呈現拉距戰。賴瑞隆4日舉行造勢晚會，多位綠委、議員、里長相挺，賴強調只有他「才是國民黨最怕的人選」，甚至暗酸前市長、現任立法院長韓國瑜，引發網友質疑他日前疑似搓湯圓的爭議。

根據《民視新聞網》報導，賴瑞隆4日的造勢晚會，屏東縣長周春米、9位在地及跨縣市綠委、市議會正副議長、市議員、議員參選人、里長及百工百業代表們都陸續到場力挺；不僅如此，知名媒體人王瑞德也專程南下開講、甚至還請到高雄出身的知名藝人蔡小虎來獻唱。

中天新聞粉專「新聞龍捲風」節錄了其中56秒談話，賴瑞隆強調，「我們高雄人心頭要抓乎定（不要動搖），自去年5月以來，每一份民調，賴瑞隆都是第一名，賴瑞隆是唯一全部都贏柯志恩的人！」他直呼「所以我才是國民黨最怕的人選！我，賴瑞隆，是真正贏柯志恩的人，你們說對不對？」他還提到，高雄人不是沒給國民黨機會，但是國民黨卻是愛情摩天輪，吃碗內看碗外，讓高雄人很失望。

新聞龍捲風質疑：賴瑞隆造勢發言自信爆棚！每日任務完成？不只嗆柯志恩，連韓國瑜都抓出來罵。

6.6萬追蹤的粉專「刺綠酸水」則嘲諷「國民黨會不會怕，我是不曉得，但是學校家長一定很怕？」

網友表示「怕大峽谷大垃圾山跟光電板」、「全台家長最怕的人」、「國民黨怕不怕我是不清楚，學校家長跟學生肯定是怕得不敢出聲了」、「驕兵必敗」、「先好好管理家庭、教育好孩子吧！修身、齊家都做不到，如何管理好一個大縣市呢？」、「湯圓都搓好了，才敢講話大聲」。

