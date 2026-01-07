賴瑞隆嗆聲！藍委戳破1舉動：他很怕柯志恩

▲綠委賴瑞隆日前在造勢晚會上火力全開，直言自己才是「國民黨最怕的人選」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選戰火升溫，綠委賴瑞隆日前在造勢晚會上火力全開，直言自己才是「國民黨最怕的人選」，更話鋒一轉影射前高雄市長韓國瑜，相關言論立刻點燃藍營反擊。國民黨立委葉元之狠酸，若賴瑞隆真的一路領先，又何必三不五時與藍委柯志恩吵架，「說真的，其實是賴瑞隆很怕柯志恩」。

葉元之6日在政論節目《新聞大白話》中談及，綠委陳亭妃動輒喊話國民黨「不要介選」，卻又頻頻點名藍營人物，甚至把韓國瑜也拖下水，而賴瑞隆就與她如出一轍，再順勢自誇是藍營最忌憚的人選，說白了國民黨也沒有很怕賴，他直言：「我是說真的！其實是，賴瑞隆很怕柯志恩！」

廣告 廣告

葉元之指出，選戰有個不變的法則，落後者才會緊咬領先者；真正領先的人，往往選擇冷處理。他反問，賴瑞隆是不是每次遇到柯志恩就忍不住開戰？他已經觀察到好幾次這種狀況，甚至曾在立法院中興大樓一樓就直接開吵，「這種情況真的很少見」。

葉元之進一步提到，兩人曾一同出席高雄的某場活動，賴瑞隆同樣主動找柯志恩吵架，若賴真如自己所說「遙遙領先」，大可選擇無視對手、邊緣化柯志恩，就能穩穩推進選情，何必反替對方增加曝光？

「你為什麼那麼怕柯志恩？」葉元之強調，綠營目前只是把國民黨當成選舉話題操作，卻忽略高雄市政本身已出現鬆動跡象，他舉例，柯志恩日前揭露高雄市衛生局心衛中心疑似霸凌案，涉案的蘇姓人士竟仍被列入教育部反霸凌專區人才庫，質疑市府與中央部會間橫向聯繫失靈，「高雄螺絲真的鬆了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

妻哭腫雙眼！飛官辛柏毅失聯 學長硬派喊話：給老子滾回家人身邊

找人找到底！海空岸最新搜救情況曝 無人機、艦艇全力尋辛柏毅

誓言「帶你回家」惹鼻酸！飛官辛柏毅仍失聯 安捷航空挺身搜救