賴瑞隆因兒霸凌案出局了？ 蔡正元：南部人觀念「父母要負責」

民進黨2026高雄市長初選進入倒數階段，立委賴瑞隆因兒子涉校園霸凌事件選情遭到重創。賴瑞隆陣營上週狂發近80萬通語音電話向高雄選民解釋並道歉，22日更推出首支形象影片道盡從政初心。不過，對此，前立委蔡正元24日直言，南部人與閩南人多認為子女的事父母要負責，很難釋懷，賴瑞隆恐怕會輸掉初選。

民進黨立委賴瑞隆。（資料圖／中天新聞）

蔡正元上中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，霸凌事件對賴瑞隆相當不利，且這兩天社會都在討論凶殺案，張文的父母都已經下跪，賴瑞隆作為父母如何表現？他指出，這種事有城鎮差異、南北差異，南部人對此更難釋懷。

廣告 廣告

蔡正元認為，北部人比較理性認為這跟父母有什麼關係，但他身為南部人知道，南部人都認為子女的事情父母親要負責，這觀念比台北人強烈很多，是很傷腦筋的事。

賴瑞隆為兒子霸凌案出面道歉時落淚。（資料圖／中天新聞）

蔡正元直呼，賴瑞隆一定感受到這種莫名其妙、無窮無盡的壓力，所以他這個時間又道歉，可能是不得已，但也就只好這樣收拾，不然怎麼辦？他強調，賴瑞隆很可能會輸掉初選。蔡正元指出，因為台灣的閩南色彩特別重，閩南人對這個東西，不會認為爸爸跟兒女是無關的。

蔡正元表示，剛剛討論半天社會案件為什麼爸爸要有關，問題是南部人的想法不是這樣子，而且現在在選舉，總要關心老百姓怎麼想。他直言，賴瑞隆大概出局了，因為他選戰的動能沒有了，整天在講這些、處理這些。蔡正元認為，賴瑞隆想重新翻盤，但大家會想說賴瑞隆當個立委，兒子都這麼搖擺，再給他當到市長那還得了。

延伸閱讀

張善政證實將推動「可負擔住宅」 喊話團隊「只能成功不能失敗」

余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠