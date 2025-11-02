賴瑞隆在前鎮區舉辦政策說明會 (圖)

MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」

Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前