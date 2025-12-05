賴瑞隆子女涉霸凌！ 女童遭堵廁所12分鐘 母控師不理

孩子在學校被指控霸凌，立委賴瑞隆親自出面說明，替孩子的行為道歉。(圖／TVBS)

高雄市長參選人賴瑞隆的子女涉嫌校園霸凌事件引發社會關注。一名女童遭到毆打並被堵在廁所長達12分鐘，期間無教師介入處理。受害女童母親表示，孩子因此飽受噩夢困擾，生活在焦慮恐懼中。事件於今年10月發生後，家長已向警方報案。賴瑞隆已親自出面道歉，表示將優先考慮孩子們的未來，而高雄市長陳其邁則呼籲校方公正調查並保護學生。

受害女童的母親情緒激動地描述，孩子在床上又踢手又踢腳，大喊「不要打我的頭」，每天生活在焦慮和恐懼中。不僅女童遭受欺凌，她的哥哥也受到牽連，讓家長感到更加憤怒。更令人震驚的是，女童被堵在廁所外長達12分鐘，期間沒有任何老師或校方人員出面處理這一事件。

事件發生於今年10月，家長已向警方報案。據了解，被指控霸凌的學童是高雄市長參選人賴瑞隆的子女，涉嫌徒手毆打攻擊受害女童，導致其躲在廁所，甚至被威脅「你出來我就打死你」。最終是其他同學挺身救援，但這些出手相助的同學後來疑似也成為欺凌目標。

控訴家長拿出報案三聯單，指指賴瑞隆子女徒手毆打攻擊，導致孩子躲在廁所長達12分鐘，還被嗆聲「你出來我就打死你」。(圖／TVBS)

受害女童的阿姨表示，學校對此事件一直採取消極態度。他們後來才發現，這名霸凌者不只針對一個孩子施暴，學校內有多起暴力事件未被公開。

面對子女涉及霸凌指控，立委賴瑞隆親自出面道歉，表示會自我檢討，並向受影響的孩子、家長及學校表達歉意。當被問及是否因此退出選戰時，賴瑞隆強調目前最重要的是給孩子們更好的解決方案和未來。

對於這起校園霸凌案件，高雄市長陳其邁提醒校方必須特別注意保護學生，並公正執行調查工作。這起事件發生在敏感的選舉時期，引發社會各界關注校園霸凌問題及其處理機制。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

