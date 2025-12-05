賴瑞隆子涉校園霸凌 陳其邁：提醒校方保護同學、公正嚴謹調查

爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的立委賴瑞隆，昨被爆出自己8歲小二的孩子涉及校園霸凌。當受害女童逃進廁所後，賴兒在外堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而且傳出另外還有2名學生受影響，共涉及3案。對此，高雄市長陳其邁今（5日）表示，會提醒校方注意保護同學，也要公正、嚴謹的進行調查。

陳其邁上午出席「APICTA Awards 2025 開幕典禮」，會前聯訪回應時事。由於賴瑞隆正在爭取民進黨內提名，因此其孩子涉及校園霸凌的事遭曝光後，引發社會高度關注。

對於賴瑞隆的8歲小二孩子涉及校園霸凌事件，陳其邁說明，校方正在針對這個案件進行調查，它是屬於校園的事務。

陳其邁說，會提醒校方，必須特別注意到保護同學相關的規定；必須公正的、嚴謹的來進行相關事務的調查，

高雄市長陳其邁。（資料照／高雄市政府提供）

據了解，賴瑞隆的8歲小二孩子涉及校園霸凌的消息，地方已流傳一段時間，但相關訊息直到昨天正式爆發；且陸續傳出，除了被爆打嚇得躲進廁所的女童外，就連救人的同學也遭針對；還有其他同學因其他事由也遭霸凌，因此除女同學外，疑似還有兩名學生受影響，共涉及3案。

另外，也有受害學生的家長抱怨校方處理的態度「相當消極」。校方則是表示，霸凌案目前正在調查中。

