賴瑞隆子霸凌事件落幕 許智傑盼給孩子空間

▲立委賴瑞隆昨日召開記者會回憶起兒子向他致歉，一度淚崩無法言語。（圖／記者郭凱杰攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆遭爆小二子涉校園霸凌，而受害人家長質疑校方處理消極，對此賴瑞隆昨日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，講到激動處更當場淚崩，最終在昨日與女童媽媽見面並當面致歉，讓事件順利落幕。對此綠委許智傑今（8）日表示，現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，也請大家給小朋友空間。

對於初選對手兒子涉入校園霸凌引發軒然大波，如今賴瑞隆與女童媽媽終於在昨晚見面，賴瑞隆也當面表達自己的歉意，讓事件順利落幕。

對此同樣要競爭初選的許智傑表示，賴瑞隆已經展現誠意致歉，也已和家長和解，認為這件事就不需要再過度延伸。現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，「請大家給小朋友一點空間」。

