賴瑞隆定調兒「非霸凌」惹議 女童母再發聲掀波 賴辦回應了

有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，其8歲小孩日前捲入校園衝突爭議，27日賴瑞隆再召開記者會說明，並拿出聲明，內容是與對方家長共同向外界呼籲，勿再將本案用「霸凌」去定義，強調此案單純為孩子間踢足球衝突，雙方已經和解。（本報資料照片／洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆8歲兒子疑涉霸凌女學生，賴27日三度出面說明，定調非霸凌事件，且雙方達成和解、發表共同聲明。外界原以為事件就此翻篇。未料，今（29）日女童母親受訪強調，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」，家屬友人更批，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在。」對此，賴辦回應，盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎。

賴瑞隆27日強調，事件起因為踢足球時發生的衝突，並非外界所稱的霸凌，且已與女學生家長充分溝通、達成和解，雙方也共同發表聲明，盼社會與媒體勿再標籤未成年孩子，讓事件就此翻篇。

賴瑞隆上周指出，雙方家長在共識下擬定聲明，包含三項重點：一、此案為衝突事件，非霸凌；二、呼籲外界停止對孩子貼標籤；三、部分媒體報導與事實不符，盼能更審慎看待校園事件。

未料，今天有媒體報導指出，女童家屬友人怒批，賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，實為倒果為因，與實際處理過程並不相符，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，更讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺」。

對此，女童母親接受媒體訪問時表示，不打算再針對每一個說法反駁或爭辯，既然選擇和解，代表事件告一段落。她意有所指說，對方家長不管為工作或政治需要，後續如何表述，他們無法控制，每個人都要為自己行為負責，每個人心中都有一把尺，公道自在人心。

女童母親強調，選擇和解就是不要再延伸更多傷害，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」。她並重申，和解並非退讓，而是基於對孩子未來的考量，剩下的，就交給社會公評。

對此，賴瑞隆辦公室表示，任何回應已在雙方聲明表達很清楚，也期盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎。

