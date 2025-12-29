賴瑞隆定調兒「非霸凌」聲明遭打臉！網斷言：他出局了

有意爭取高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案，雙方家長日前共同聲明，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。豈料，今日女童母親友人痛批賴瑞隆倒因為果，而女童母親受訪強調，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」，賴辦則表示期盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎，再度引發外界爭議，有網友直言賴瑞隆出局了。

賴瑞隆繼7日二度召開記者會落淚公開致歉。（圖/資料照）

賴瑞隆兒子疑涉霸凌女學生，賴27日三度出面說明，定調非霸凌事件，且雙方達成和解、發表共同聲明。外界原以為事件就此翻篇。未料今天（29日）有媒體報導指出，女童家屬友人怒批，賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，實為倒果為因，與實際處理過程並不相符，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，更讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺」。

據《ETtoday新聞雲》今天（29日）報導，賴瑞隆家人霸凌的女學生家屬友人表示，家長之所以同意達成和解，核心考量在於守護孩子。為了避免輿論造成二度傷害，並讓孩子遠離政治與選舉的紛擾，家長在賴瑞隆道歉後選擇讓事件落幕。該友人強調，然而「達成和解」絕不代表認同賴瑞隆家人在校內的肢體與言語暴力「不是霸凌」。

網友留言。（圖取自批踢踢）

對此，女童母親接受媒體訪問時表示，不打算再針對每一個說法反駁或爭辯，既然選擇和解，代表事件告一段落。她意有所指說，對方家長不管為工作或政治需要，後續如何表述，他們無法控制，但公道自在人心，選擇和解就是不要再延伸更多傷害。

而賴瑞隆辦公室則表示，任何回應已在雙方聲明表達很清楚，也期盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎。

相關新聞引發批踢踢網友討論，許多網友怒批「天啊！沒完沒了，賴應該不用玩了」、「賴瑞隆到底在幹嘛」、「笑死！荒腔走板不堪一擊，賴瑞可以退下了」、「畢竟和解是一回事，霸凌是另一回事」、「這種等級能選市長喔」、「那天他發聲明，有sense 的人看到都傻眼了，只能說變成落後病急亂投醫了」。更有網友認為，「和解不代表沒霸凌，只是沒官方認定，但賴直接他說了算，這種他說了算的操作，真的蠻恐怖的，家長也只能吞」、「民進黨2026選舉真的會非常慘」。

