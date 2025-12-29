賴瑞隆定調家人涉校園事件「非霸凌」 女童家屬反駁：感覺被出賣

立委賴瑞隆27日公開聲明，表示家人涉及校園事件為非霸凌案，強調雙方家長已達成和解共識，女童家屬友人對賴瑞隆說法表達不滿，認為和解不代表傷害不存在。（圖／周志龍攝）

民進黨高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆，近日因家人捲入一起校園爭議事件，再度成為輿論焦點。賴瑞隆於12月27日發表公開聲明，強調該起學生間的衝突為「非霸凌案」，並表示雙方家長已達成共識、事件應已落幕。然而，女童家屬的友人透露，對此說法難以接受，認為賴瑞隆將「和解」等同於「不存在霸凌行為」，根本與實際處理過程不符，讓家屬有「被出賣」的感覺。

根據《ETtoday新聞雲》報導，女童家屬友人轉述，事件至今並未經由校方或教育局完成正式調查，之所以未啟動「霸凌調查程序」，是因家長雙方選擇透過調解機制簽署和解，而非有任何正式認定霸凌不存在。依據現行《校園安全事件處理機制》，若家長選擇和解，相關調查程序即會中止，不會出具霸凌是否成立的結論。女童家長原本只希望對方能為孩子的遭遇道歉，並未堅持追究責任或求償。

廣告 廣告

該名友人進一步表示，依據事發經過，女童不僅遭遇肢體衝突，亦面對言語攻擊，情節並非單純「一時衝突」。然而，直到媒體曝光後，對方家長才在事發53天後首次到校表達歉意。女童家長基於孩子狀況與輿論壓力，選擇接受對方的道歉並完成和解程序，不願事件再度政治化。

但讓家屬錯愕的是，賴瑞隆竟在公開聲明中直接定調「非霸凌」，此舉不僅忽視整體過程，亦被視為政治操作。家屬透過友人表達無奈指出：「我們已經很克制，不願再掀風波。但賴委員這樣說，真的讓人覺得受傷，這不是事實。」

該名友人強調，和解僅為讓雙方學生免於持續暴露在輿論之下，並不代表承認事件中不存在欺凌與傷害，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，希望賴瑞隆與其團隊正視此事，勿再誤導社會大眾。據賴瑞隆團隊稍早表示，雙方家長已共同簽署聲明，內容包含三項共識：第一，事件性質為學生衝突，並非霸凌案；第二，呼籲外界勿標籤化涉案學生；第三，指出部分媒體報導與事實不符。賴瑞隆並已重啟基層掃街行程，試圖淡化爭議，爭取選民支持。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到