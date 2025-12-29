賴瑞隆定調家人涉校園事件「非霸凌」 女童家屬反駁：感覺被出賣
民進黨高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆，近日因家人捲入一起校園爭議事件，再度成為輿論焦點。賴瑞隆於12月27日發表公開聲明，強調該起學生間的衝突為「非霸凌案」，並表示雙方家長已達成共識、事件應已落幕。然而，女童家屬的友人透露，對此說法難以接受，認為賴瑞隆將「和解」等同於「不存在霸凌行為」，根本與實際處理過程不符，讓家屬有「被出賣」的感覺。
根據《ETtoday新聞雲》報導，女童家屬友人轉述，事件至今並未經由校方或教育局完成正式調查，之所以未啟動「霸凌調查程序」，是因家長雙方選擇透過調解機制簽署和解，而非有任何正式認定霸凌不存在。依據現行《校園安全事件處理機制》，若家長選擇和解，相關調查程序即會中止，不會出具霸凌是否成立的結論。女童家長原本只希望對方能為孩子的遭遇道歉，並未堅持追究責任或求償。
該名友人進一步表示，依據事發經過，女童不僅遭遇肢體衝突，亦面對言語攻擊，情節並非單純「一時衝突」。然而，直到媒體曝光後，對方家長才在事發53天後首次到校表達歉意。女童家長基於孩子狀況與輿論壓力，選擇接受對方的道歉並完成和解程序，不願事件再度政治化。
但讓家屬錯愕的是，賴瑞隆竟在公開聲明中直接定調「非霸凌」，此舉不僅忽視整體過程，亦被視為政治操作。家屬透過友人表達無奈指出：「我們已經很克制，不願再掀風波。但賴委員這樣說，真的讓人覺得受傷，這不是事實。」
該名友人強調，和解僅為讓雙方學生免於持續暴露在輿論之下，並不代表承認事件中不存在欺凌與傷害，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，希望賴瑞隆與其團隊正視此事，勿再誤導社會大眾。據賴瑞隆團隊稍早表示，雙方家長已共同簽署聲明，內容包含三項共識：第一，事件性質為學生衝突，並非霸凌案；第二，呼籲外界勿標籤化涉案學生；第三，指出部分媒體報導與事實不符。賴瑞隆並已重啟基層掃街行程，試圖淡化爭議，爭取選民支持。
看更多 CTWANT 文章
福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異
律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人
「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到
其他人也在看
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 33
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 79
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 10 小時前 ・ 462
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲就推出自己的繪本作品 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 3 小時前 ・ 5
GD成救贖！小S深夜告白「讓我勇敢面對世界」 親吐：低潮期靠你撐過
韓流天王G-DRAGON（權志龍、GD）11月初在台北大巨蛋開唱，不只吸引大批粉絲朝聖，演藝圈也掀起追星潮。本報先前直擊小S（徐熙娣）身穿GD灰色周邊低調現身觀眾席，如今她更被網友發現，私下在GD的社群貼文下留言致謝，感性話語意外曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 6
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 73
三重人等到了！CIYTLINK、捷運聯開案催動 三重站房價衝新高度 在地房仲：「這價位」不用想直接買｜房價狙擊手
新北市三重區終於贏來屬於自己的百貨公司！坐落於機捷三重站共構的CIYTLINK三重店近期開幕，三重人大喊，「終於不用跑宏匯廣場了！」事實上該區也是三重近年來房市亮點所在，不僅是二重重劃區，有機捷、捷運交會，緊鄰新北最大的新北大都會公園，而捷運共構社區「潤泰CITY PARK」頂樓戶出現總價約1.15億元、每坪114.56萬元的三重新天價。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 3
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 62
南亞科、群聯都噴！記憶體只剩它還在地板？法人點名「這檔」要哭了：股價還在百元初頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近期火力全開，從製造端的南亞科（2408）、華邦電（2344），到IC設計的群聯，模組廠威剛、創見，以及封測族群力...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 43
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 112
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 8 小時前 ・ 267