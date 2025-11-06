賴瑞隆宣布「希望高雄」5大計畫 規劃生育津貼3萬加碼至5萬

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意爭取高雄市長提名的綠委賴瑞隆今（6）日發表「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃，以「敢生、樂養、好托、安老」為政見核心，提出從新生命到長者的社福藍圖。賴瑞隆指出，除了硬體建設、產業經濟升級外，他更將以「幸福城市」為目標，將高雄打造成一座安居樂業的城市。

有意爭取高雄市長提名的綠委賴瑞隆今（6）日發表「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃。（賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆今早召開記者會時表示，從謝長廷市長奠基「海洋首都」基礎建設，至陳菊市長推動高流、總圖、駁二、衛武營、首創演唱會及展演經濟等，打響「南方首都」招牌；再到陳其邁市長當年以「經濟首都」為戰略核心，使高雄躍升智慧產業的國際城市，港都正站在邁向嶄新黃金十年的新起點。

廣告 廣告

賴瑞隆說明，如今高雄面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，城市競爭力不只在產業，更在「人」。未來，因應國際企業進駐可能帶來的新興人口趨勢，須超前部署做好準備，他除了將延續硬體及產業發展，更要讓高雄成為一個從出生、成長到老年，都能安心生活的「幸福首都」。

賴瑞隆指出，「希望高雄：幸福首都工程」的第一項計劃為「高雄好友善」，將以成立「高雄育兒基金」為主軸，不僅要建立永續的育兒支持系統，還要透過該基金創造完整可信賴的友善環境，例如規劃廣設特色化兒童公園、小型兒童圖書館、整合型親子館，提供課後共學、遊戲化探索教育的場域，鼓勵孩子快樂適性成長；使育兒成為親子共好的旅程。

賴瑞隆續指，第二項計劃是「高雄好孕來」，規劃「生育津貼加倍幸福」，津貼從每胎3萬元加碼至5萬元，並搭配中央補助10萬元，同步依據自身需求搭配贈送「高雄寶貝禮包」，作為支持新手爸媽的第一小步。同時，也將擴大推動孕婦醫療諮詢及心理支持方案、爸爸育兒衛教、企業友善生育認證、重回職場支持計劃；讓高雄成為快樂迎接新生命的城市。

賴瑞隆說，第三項「高雄好養育」計劃，提出「育兒津貼再升級」，配合物價趨勢將津貼從現行每月五千至七千提升至每月七千至一萬元，鼓勵多子女家庭。另外，也規劃增加公托據點並改善從業人員待遇，讓家長可就近在經認證的環境安心送托。

廣告 廣告

賴瑞隆說明，因應高雄目前的老年人口超過55.8萬人占全市人口20%，將以讓每位長者都能「老得有依靠、活得有尊嚴、動得有快樂」為目標；推出第四項「高雄好關懷」，讓市民敬老卡從每年1200點提升至15000點，並且擴大運用範圍。最後一項「高雄好樂齡」，則將全面盤點建立友善步道、廣設長者友善公園、銀髮健身俱樂部；並透過熟齡志工計畫、擴大終生學習能量等，讓長輩在地安老。使高雄成為亞洲樂齡指標城市。

「我將與市民齊心努力，用遠見及魄力一起打造台灣最友善的幸福首都」。賴瑞隆說，他心目中的高雄將是一座孩子在這裡出生，父母能安心養育；青年能放心成家立業；長者能健康快樂安老；世代共好的家園。

更多FTNN新聞網報導

高雄8綠委罕見同台！納入「3指標」重修財劃法 還比柯志恩版多爭取150億

民調輸賴瑞隆20％？邱議瑩：怎麼跟我做的差這麼多

接到民調電話自稱28歲？許智傑喊話林岱樺：應據實以報

