賴瑞隆家人校園衝突爭議未歇！家長澄清：和解≠霸凌不存在

▲「和解不等於沒發生」，賴瑞隆校園事件再掀討論。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆，其家人涉入校園疑似霸凌事件持續引發社會關注。賴瑞隆於27日公開表示，該起事件已由雙方家長達成共識，並定調為「非霸凌案」，強調事件已翻篇，呼籲外界勿再過度渲染。然而，遭指涉霸凌女學生的家屬友人隨即向《ETtoday新聞雲》澄清，質疑賴瑞隆將「家長和解」直接等同於「校園內不存在霸凌行為」，此一說法與實際處理過程並不相符。

賴瑞隆團隊指出，雙方家長已共同擬定聲明，達成三項共識，包括認定事件非霸凌案、呼籲媒體及社會大眾勿對孩子貼標籤，以及部分媒體報導內容與事實不符，並強調校園事件已依既有校安機制妥善處理。賴瑞隆同時展開地方掃街行程，盼淡化爭議、持續爭取選民支持。

不過，女學生家屬友人指出，該校安事件之所以未進入正式霸凌調查程序，關鍵在於雙方家長選擇調解並簽署和解書，依現行制度，調查程序即隨之中止，並未產生「霸凌成立或不成立」的正式認定。換言之，和解並不代表校園霸凌或傷害不存在。

家屬友人轉述，女童家長僅希望為孩子討回公道，並避免事件持續擴大對孩子造成二度傷害，在賴瑞隆出面道歉後，基於讓事件落幕、避免孩子捲入政治與選舉話題，才選擇同意和解。但並不等於認同相關肢體衝突與長期言語對待「不構成霸凌」。家屬強調，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，期盼相關人士正視問題本質，給孩子一個真正的交代。（圖╱記者王苡蘋翻攝）