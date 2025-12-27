賴瑞隆家人涉校園爭端！雙方最新共識曝：衝突事件非霸凌案

即時中心／潘柏廷報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆，因家人涉入校園爭端，先前召開記者會除落淚致歉外，更承諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作；賴瑞隆事後也當面向被害人家長致歉。雙方今（27）日達成3項共識，一，本衝突事件非霸凌案、二，呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子、三，媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

針對日前校園事件引發的社會討論，雙方已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨（26）日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於今（27）日經雙方同意共擬聲明。

雙方達成3項共識內容為：1、本衝突事件非霸凌案。2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。



《雙方家長共擬聲明》如下：



關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》



近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。



令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。



我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。



同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。



我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

