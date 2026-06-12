賴瑞隆封鎖網友、衛生局隱藏700則留言 藍營怒批搞一言堂

高市議員陳美雅痛批，民進黨和賴瑞隆為了逃避問題，使出限縮言論的一言堂手法，根本是把自己活成自己討厭的樣子。（陳美雅提供／洪浩軒高雄傳真）

近日高雄教育議題爭議不斷，延燒藍綠政治攻防，有民眾發現高市府衛生局在「林姓國小教師案」說明貼文下，大量留言被集中隱藏，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也直接封鎖網友推薦《鐵拳教育》的回應，藍營痛批，民進黨和賴瑞隆為了逃避問題，使出限縮言論的一言堂手法，與共產黨無異，根本是把自己活成自己討厭的樣子。

高市議員陳美雅指出，林姓國小教師疑似遭強制送醫一案，其過去就醫資訊全被揭露，程序正當性引發社會關注。大量民眾湧入衛生局粉專盼有公開透明的說法，不過，衛生局非但未即時說明，反而在短時間內隱藏超過700則留言。直接用公權力權限壓低聲量，讓市民合理的質疑消失在版面上，簡直是輿論控制的經典案例。

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陳美雅進一步表示，近期韓國影集《鐵拳教育》在台灣熱播，因劇情涉及校園衝突案件以及國會議員介入之劇情，引發全台民眾廣泛共鳴。大量網友湧入賴瑞隆社群留言推薦該劇，藉此表達對現實議題的聯想與不滿，然而，賴瑞隆卻選擇直接封鎖帳號，封殺不喜歡的聲音。

陳美雅痛批，從地方機關隱藏留言，到中央民代封鎖網友，綠營當前的危機處理方式，已逐漸轉向降低可見度與切斷互動，直接讓公共事務的討論空間被壓縮。民進黨與賴瑞隆限縮言論的一言堂手法，簡直與他們口口聲聲討厭的共產黨無異，他們根本是活成自己討厭的樣子，若行政機關與民意代表面對質疑只會選擇逃避，甚至把「不讀不回」當成應付民意的SOP，那根本不值得人民託付。

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