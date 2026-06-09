賴瑞隆封鎖《鐵拳教育》留言 媒體人搖頭：這是最不對的
韓劇《鐵拳教育》近日掀起現象級熱議，痛擊校園惡棍的場面引發共鳴，但綠委賴瑞隆竟把推薦該劇的留言封鎖，引網友傻眼。媒體人樊啓明指出，封鎖網友其實更加深了大家對霸凌跟賴瑞隆連結的印象，反而更難撕下標籤，這是最不對的應變方式。
樊啓明9日在《國民開小會》節目直言，大家看了《鐵拳教育》第一集的內容，討論那個國會議員像誰，結果每個人都說像賴瑞隆。他有看影片花絮，劇裡反映了很多現實教育遇到的狀況，包括有些恐龍家長會不斷傳LINE給老師，他自己家也有小朋友，有時候可以體諒這種情況，有些老師下課後就不回家長的訊息。
樊啓明指出，這就跟大家討論廢死類似，當客觀的法律、法治沒辦法懲治加害人的時候，大家站在被害人的立場，總要有一些「出一口氣」的想法。封鎖這件事情是最不對的，因為大家已經把霸凌這件事跟賴瑞隆做了一個連結，這個印象已經建立了，現在已經過了一段時間，大家還會聯想到賴瑞隆，所以霸凌等於是賴瑞隆的一個標籤，已經被貼上去了。
樊啓明質疑，現在大家看熱鬧、或想要嘲諷，把《鐵拳教育》的相關訊息貼到賴瑞隆的臉書留言區，「你把他封鎖，那不是在加強大家對這件事情的印象嗎？因為你一封鎖，這件事情媒體會報導，你沒辦法撕下這個標籤啊？」
主持人謝曜州直呼，賴瑞隆的團隊有問題？樊啓明表示，「才會去質疑T台的民調，莫名其妙！」
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