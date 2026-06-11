賴瑞隆封鎖《鐵拳教育》留言？綠委出面緩頰：他壓力大盼網友別為難
探討校園霸凌、恐龍家長與教育失能的Netflix熱門影集《鐵拳教育》近期引發社會關注。有網友認為劇中情節與民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆的情況相似，進而在社群平台上標記賴瑞隆，卻發現相關留言疑似遭到封鎖而引發討論。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄與書記長范雲今日召開輿情回應記者會，針對此事進行說明。
莊瑞雄指出，身為家長，若自己的孩子涉及霸凌並遭新聞披露，必然會承受極大的壓力，而這對政治人物而言壓力只會更大。他表示，賴瑞隆前陣子已經非常誠懇地出面道歉，承認孩子教導不周並感到抱歉，這對社會而言是個很好的借鏡。莊瑞雄呼籲網友不要過度為難賴瑞隆，並強調過多的政治攻防對於政府與學校進一步防堵或改善校園霸凌現象並無實質幫助。
針對賴瑞隆疑似封鎖網友留言是否會影響選情，莊瑞雄認為，政治人物面對社群平台上的不同意見確實會感到困擾，競選團隊的小編可能在第一時間採取刪除或封鎖的方式處理。他相信賴瑞隆本人目前應該無暇親自管理臉書並封鎖留言，團隊內部會針對如何面對這些情況進行討論，並相信賴瑞隆或其團隊已經注意到相關輿情。
范雲則補充，全球教育正面臨新世代環境的挑戰，當前最重要的是建立公平且專業的機制來處理學生間或師生間的爭議，同時協助減輕老師與家長的壓力。她表示，教育部今年2月已有校事會議新制度上路，賴瑞隆在立法院也非常支持教育法案改革及給予教師更多資源。未來黨團將持續監督，專注於教育專業議題的探討與改善。
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