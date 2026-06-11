賴瑞隆封鎖《鐵拳教育》留言？綠委緩頰「別為難」：現在壓力最大就是他

記者詹宜庭／台北報導

韓劇《鐵拳教育》爆紅，有網友認為，劇中情節類似民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆的情形，因此在社群平台標記賴瑞隆，卻遭封鎖。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（11日）表示，如果自己的小孩霸凌別人，並被新聞披露，當然是很大的壓力，「我看現在壓力最大的就是賴瑞隆吧」；但他也說，賴瑞隆前陣子已誠懇道歉，這是社會很好的借鏡，網友也不要為難賴瑞隆。

莊瑞雄表示，他也是家長，如果自己的小朋友對人家霸凌，並被新聞披露，這當然是很大的壓力，對政治人物來講是更大的壓力，「我看現在壓力最大的就是賴瑞隆吧」。但前陣子賴瑞隆非常誠懇出來道歉，那個姿勢不管喜不喜歡，他非常誠懇，身為父母，自己的小朋友去霸凌別人，會感到不好意思，認為自己沒教好小孩，而賴也承認了，這其實就是社會很好的借鏡。

廣告 廣告

莊瑞雄也呼籲，網友不要為難賴瑞隆，賴瑞隆只是比較有名，此案確實值得社會省思，但過多的政治攻防對整個霸凌，政府、學校該如何進一步防堵、改善沒有幫助。教育部跟家長之間，這種社會現象，大家都是在學習，但確實可以好好去杜絕。

教育部反霸凌投訴專線：1953

更多三立新聞網報導

藍營民調李四川PK蘇巧慧贏6.2%！王世堅開酸 吐金句：小時候胖不是胖

解析最新民調！黃暐瀚：新北、高雄「陷入膠著熱戰」

2026柯志恩PK賴瑞隆爭高雄！最新網路投票驚人 「這人」居冠

臨時缺席！遭爆放鳥黃捷主委就職典禮 賴瑞隆澄清：身體不適已致電祝賀

