賴瑞隆將代表綠營參選高雄市長 柯志恩「不意外」：我跟新潮流派系的決戰

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺積極爭取綠營高雄市長提名，今(13)日公布初選民調結果，由賴瑞隆勝出，將代表黨參選高雄市長。對此，國民黨參選人柯志恩受訪表示都在預料中，喊話未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流派系的決戰，坦言資源比不上民進黨，但是比人氣、底氣，「我想我們絕對是有辦法達到勝利」。

針對民進黨初選民調結果，柯志恩表示向來都在預料之中，她先恭喜賴瑞隆，也表達對其他三位民進黨候選人的尊敬，一年時間花了這麼多經費跟資源，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流派系的決戰，資源非常的多，未來高雄市長會是一個以小搏大、逆轉的方式，以人民為靠山，透過不同政見獲認同，展開一場君子之爭。

廣告 廣告

柯志恩也透露，國民黨的資源都是靠候選人自己，在有限資源下提出讓人民認同的政見或活動，「我想這是我們唯一可以靠的利器，比資源比不上他們(民進黨)，但是比人氣比底氣，我想我們絕對是有辦法達到勝利」。

媒體追問有覺得肩膀壓力越來越大嗎？柯志恩表示，今天很輕鬆，終於知道對手是誰了，終於可以讓高雄的市容裡面剩下兩個不同人的看板，而不是所有都是民進黨的人；她也說明，過完年後都會重新調整選戰節奏，而她會3月提出一連串政見，認為市民最需要的不是誰的錢多，誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，讓市民有感。





原始連結







更多華視新聞報導

初選民調勝！將代表民進黨參選2026高雄市長 賴瑞隆喊：謙卑承擔、團結高雄

王金平稱「柯志恩代表國民黨」 鄭麗文澄清是誤會

王金平稱「柯志恩代表國民黨」 鄭麗文澄清是誤會

