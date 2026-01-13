賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選互比民調結果今（13）日上午出爐，確定由立委賴瑞隆勝選，將正面迎戰國民黨高雄市長參選人、不分區藍委柯志恩。對此，柯志恩也在立院中興一樓接受媒體聯訪則稱，未來就是柯志恩與賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩與整個新潮流的決戰，並喊出「我們開始一場君子之爭吧！」。

針對民進黨高雄市長初選由賴瑞隆勝選一事，柯志恩受訪表示，此次初選結果在她的預料當中，先恭喜立法院的同事賴瑞隆，也向3名民進黨候選人表達尊敬，因為3人也是用一年的時間、那麼多的經費與資源，現在勝負出來了，也對於3人的辛苦表達尊重。

接著柯志恩稱，未來就是柯志恩與賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩與整個新潮流的決戰，未來高雄市長選舉會是以小博大、逆轉方式，因為不管從高雄人口結構度、民進黨灑下的資源，「我們就是以人民為靠山，透過不同政見和行為，讓大家認同，我們開始一場君子之爭吧！」。

柯志恩也說，目前黨中央因黨產凍結的關係，使得候選人都是靠自己，但資源是一回事，也不是有錢才能辦事；未來在非常有限資源下面，會提出人民認同的政見和活動，這是唯一可以靠的底氣，「比資源比不過他們，但比人氣與底氣，絕對是有辦法達到最後的勝利」。

最後柯志恩坦言，今天很輕鬆終於知道對手是誰，也終於可以讓高雄市容剩下2個不同人的看板，而不是民進黨4人的看板，「選戰節奏在過年後會重新調整，對我來說，我一直3月會提出一連串的政見；市民最需要不是誰的錢與資源多，而是誰能提出最好的政見，讓市民有感」。

