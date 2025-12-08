即時中心／温芸萱報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆家人捲入校園霸凌爭議，他昨（7）日召開記者會哽咽致歉，承諾替孩子辦理轉學並接受心理師協助。賴瑞隆已與受害者母親會面，當面致歉後雙方取得諒解，並承諾共同協助孩子走出陰影。受害者母親表示感受到賴的誠意，願意接受道歉。而同為擬參選人的立委林岱樺今（8）日受訪時表示，真正能感動社會的不是政治權力，而是家長守護孩子的堅定與決心。

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人，近日被指涉入一件校園霸凌事件，引發外界關注。賴瑞隆昨日下午臨時召開記者會，全程情緒激動、數度哽咽落淚。他向受害者家屬深深鞠躬致歉，強調身為家長責無旁貸，一定會負起全部責任。他說，已安排孩子持續接受心理師協助，也會依照家屬意願辦理轉學，希望把後續善後工作做到完整，避免傷害擴大。

廣告 廣告

賴瑞隆昨日下午5點與受害者母親見面，雙方進行面對面溝通。賴瑞隆再次表達歉意，也說明目前家人情況及後續安排，希望能共同降低孩子的壓力。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

受害者媽媽受訪時表示，看到賴瑞隆的記者會，相當感觸。身為兩個孩子的母親，她能理解事件對家長造成的衝擊，而賴瑞隆公開道歉、哽咽落淚的態度，讓她感受到誠意。她與丈夫都願意接受賴瑞隆的道歉，也希望雙方孩子都能回到正常生活。

而對於此事，林岱樺今日受訪表示，孩子的媽媽，追求事實真相，不亢不卑的態度，寬恕包容的同理心，令人感動，真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護孩子的毅力與決心。

快新聞／賴瑞隆對受害者母親落淚致歉 林岱樺：「這」才是感動人心的

賴瑞隆家人捲入校園霸凌爭議，他昨日召開記者會哽咽致歉。（圖／民視新聞資料照）

快新聞／賴瑞隆對受害者母親落淚致歉 林岱樺：「這」才是感動人心的

賴瑞隆昨日下午親自和受害者的家長見面，再次表達歉意。（圖／翻攝畫面）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／賴瑞隆對受害者母親落淚致歉 林岱樺：「這」才是感動人心的

更多民視新聞報導

整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

板橋餐廳氣爆 女子曝上廁所躲劫嘆「若早一點我就不在了…」

藍白聯手封殺財劃法覆議！她猜政院「這時機」出大絕 理由全說了

