賴瑞隆小心了？醫看民調領先柯志恩是「扭曲假象」：兩邊實力五五開

2026高雄市長大選備受關注，民進黨立委賴瑞隆將對決國民黨立委柯志恩，而雙方近期民調波動劇烈，根據Newtalk最新民調顯示，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，差距11.6個百分點。對此，精神科醫師沈政男指出，其實民調的重點在藍綠支持者的抽樣分布，他觀察過去幾個月的民調，直言「賴瑞隆跟柯志恩的實力是旗鼓相當」。​

沈政男在Youtube表示，這份Newtalk民調是山水民調公司所做，而山水在約半個月前，於民進黨初選所做的民調結果，卻是賴瑞隆領先30個百分點之多，對比現在差距縮小而引發討論。他注意到賴瑞隆陣營的說法是，這是因為綠營支持者在初選時，比較會守在電話旁，所以賴瑞隆才會偏高，但他認為「這其實是錯誤的解讀」。

沈政男說，賴瑞隆陣營解讀，因為在民進黨內初選高峰期，泛綠表態比例本就偏高，屬於初選動員下的常態結果，並不適合與目前回歸一般選舉對比式的民調直接相比；但他比對1月5日初選前的山水民調，當時賴瑞隆領先柯志恩也差不多將近30%，所以明顯不是因為初選。

沈政男提到，這是因為該民調的樣本，民進黨支持者高達5成以上，藍白加起來才20%多，支持度反映的是政黨板塊，但這樣的板塊其實是抽樣誤差造成的扭曲；像去年9月《鏡報》委託的山水民調，賴瑞隆跟柯志恩就只差距約3個百分點。

國民黨立委柯志恩（右）參選高雄市長，民調約落後20個百分點，但波動程度大。（資料照，顏麟宇攝）

​沈政男強調，政黨比例結構就是民調的關鍵，抽到一半的民進黨支持者對上20%的藍白，民調當然就是50比20；同時這也代表，賴瑞隆跟柯志恩在中立選民的支持度上，其實是差不多的。高雄市選情該怎麼看，就是政黨支持度藍綠比例是否合理。

​沈政男說，那什麼樣叫合理？他定義就看2024年的立委政黨票分布，其實大約就是1比1，若過了一、兩年有些消長，基本上也不會差太多。所以藍綠板塊在高雄其實拉的滿接近，中立選民支持度也差不多，「賴瑞隆跟柯志恩的實力是旗鼓相當」。​

沈政男提到，至於為什麼會造成抽樣扭曲，他推測高雄選民比較不願意表態支持國民黨，或可能藍營支持者接到電話的時候，聽到委託單位是某些媒體就直接掛掉，所以表態程度不一樣，再怎麼調查還是查到民進黨支持者，結果當然就會嚴重扭曲。

上述​民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。



