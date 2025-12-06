賴瑞隆市長路出局？媒體人：危機處理差

▲立委賴瑞隆被爆兒子在學校霸凌同學，他出面致歉。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，未來是否還能繼續代表民進黨出戰，備受關注，資深媒體人黃揚明嘆，「寵豬頂灶，寵兒不孝。」賴瑞隆可能沒想到，就在距離初選不到1個半月之際，被爆孩子在學校霸凌同學的負面事件。

黃揚明說，賴瑞隆出面道歉止血，但向媒體爆料的受害學生家長再爆，新聞爆發後，賴一句道歉都沒向他們說。危機處理最重要的就是要能「止血」，賴瑞隆記者會開完卻還是無法讓爆料停止，可見賴搞錯事情的方向。當然，如果賴一開始能搞清楚，就不會變成現在這個狀況了。

黃揚明分析，這起事件引發輿論關注的關鍵並非年幼孩子的過錯，而在於家長的處理態度，校園霸凌常是許多人的惡夢，而「校方偏袒、霸凌方有特權」等要素，是最能引起群眾共鳴與民怨高漲的原因。黃揚明以先前師大女足不當抽血案吹哨者父親「怪爸爸沒權沒勢」的感嘆為例，認為這尤其能讓基層家庭感同身受，如果校方確實是因忌憚立委權勢而消極或偏袒處理，恐讓民怨更甚。

黃揚明提到，賴瑞隆的市長之路很可能因此受挫，甚至「被迫中途下車」，因為如果這把火無法及時止住，將使許多有孩子的家長無法接受讓賴瑞隆成為高雄市的「大家長」。

黃揚明觀察，台灣政壇上父親為子女不當行為出面道歉的案例，多半是孩子已成年，如前立委余天為余祥銓、國安局前局長邱國正為兒子召妓事件，未成年子女釀禍的案例較為少見，不可諱言的是，賴瑞隆原本領先的初選態勢將因此受挫，只是受傷程度的差異而已。

