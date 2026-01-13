賴瑞隆弱點曝光？謝寒冰揭1事太難看：未來錯誤恐更多

謝寒冰認為賴瑞隆(右)未來錯誤決策恐會更多，圖為賴瑞隆找藍委柯志恩(左)口角。（柯志恩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選落幕，最終由新潮流的綠委賴瑞隆脫穎而出，將於年底與藍委柯志恩爭高雄市長大位，但初選競爭仍餘波盪漾。媒體人謝寒冰指出，民進黨主席賴清德壓過了扁系、英系、蘇系，結局不意外；但賴瑞隆在應對兒子事件的錯誤決策，未來恐會更多？

謝寒冰13日在《新聞大白話》節目表示，賴瑞隆會勝出沒什麼好奇怪，反倒是差距這麼小，他有點意外！本來以為差距會大一點，會「好看」一點？結果是這樣，但賴瑞隆贏這事沒什麼好意外，其他三位候選人也都表態支持。

謝寒冰提到，看起來好像高雄這邊大家整合了，可是真的是這樣嗎？因為我們知道，上次（2018年）陳其邁初選勝出時，其他候選人也都說要團結、要支持，可是到了真正在選舉的時候，好像並沒有展現出這樣的氣勢？所以未來的發展還有待觀察。

謝寒冰指出，賴瑞隆當然不像邱議瑩這麼有話題性，過去相對話題並不多，這次突然冒出來之後，大家才發現他小孩子出了些事情。其實從賴瑞隆處理他小孩子的事情，可以發現這個人的危機處理蠻糟糕的！很多時候不該這樣處理的，賴瑞隆卻硬是這樣處理，到最後明明事情已經要平息了，賴瑞隆還自己回馬槍再挑起一次？搞得難看得要命。但儘管這麼難看，最後還是賴瑞隆出線。

謝寒冰直言，未來在選戰的時候，賴瑞隆這一類的錯誤決策，搞不好會更多？因為選戰愈激烈，很多東西都需要他做出即時的反應，到時候就看賴瑞隆的反應如何，會不會出現失誤，被對手抓到弱點來攻擊。但不管怎麼樣，賴清德這次還是壓過了扁系、英系、蘇系！

