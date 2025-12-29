賴瑞隆強調兒「非霸凌」 女童家長友人：感覺被出賣

有意爭取高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，其8歲兒子日前疑似捲入校園霸凌，引發外界熱議，賴本人亦親上火線道歉，在27日，賴與對方家長共同發出聲明，指出僅是孩子之間的衝突事件。但今（29）日有媒體報導，受害女童家長友人批評，有種被出賣的感覺。

賴瑞隆指出，上周六（20日）有跟對方家長再次見面，也讓雙方孩子見面，並再次向對方表達歉意，已經完成調和程序，對於社會大眾誤解的部分，雙方家長皆認為有必要共同說明。他指出，此案為8歲孩子之間因為足球而產生的衝突，並非霸凌事件，但這段時間幾乎全部的媒體跟社會各界都用霸凌去定義，並非事實，甚至隔天孩子們也玩在一起。

賴瑞隆強調，有部分媒體和政治名嘴不斷去標籤化孩子，這是不正確的，同時傷害到未成年孩子們，希望不要再去標籤化孩子。另外，對於外界傳言衝突細節，賴瑞隆表示，很多細節雙方父母都不便對外做說明，而且外界傳言很多都不是事實，也造成了孩子們相當大的傷害，他並呼籲媒體，應善盡社會責任，不要放任不實的訊息傳遞。

根據《ETtoday新聞雲》今天報導，女童家長友人指出，校園霸凌的成立須符合「持續、多次不當行為」及「具體證人」等嚴格要件，加上女童家長只想要為女兒討公道，只要賴瑞隆有出面道歉，他們不願再深究索賠。但因賴瑞隆夫婦遲遲不願到校開會，12月初媒體報導後，家長不想對孩子造成二度傷害，加上賴願意道歉，女童家長也不願被扯到政治與參選話題，因此同意雙方和解。

女童家長友人強調，整起事件就是孩子在校被欺負，家長出面幫女兒討公道，希望賴瑞隆正視問題、道歉，並給孩子一個交代，賴道歉後，雙方基於讓事件落幕、避免雙方孩子持續被輿論消費，才同意和解。但賴瑞隆卻直接聲明「衝突事件非霸凌」，這讓女童家屬「真的有點被出賣的感覺」，因為明明是校安程序「未完成調查」，卻被賴團隊操作為「霸凌不成立」，甚至事後宣稱純屬誤會。

