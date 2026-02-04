賴瑞隆恐選不上？李柏毅示警陳其邁1狀況：你一定揹黑鍋

李柏毅指出，賴瑞隆(左)如果最後選不上，現任高雄市長陳其邁(右)一定會揹黑鍋、負上最大責任。（翻攝賴瑞隆臉書）

2026高雄市長選舉綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，但山水民調領先幅度竟大幅萎縮近20％，國民黨前發言人楊智伃示警綠營「換將危機」。國民黨台北市議員李柏毅示警，民進黨很悲哀，綠營連台北市長都推不出人選，若賴瑞隆輸掉高雄，市長陳其邁必將負最大責任。

李柏毅4日在《新聞大白話》節目表示，不知道怎麼談台北市長選舉，因為連綠營對手都沒有，不曉得民進黨要派誰？祝福他們趕快找一個人出來，要不然一直拖，很難看。王世堅雖然聲量非常高，綠營覺得他勝算最高，不管贏或輸。但他認為，不要說王世堅本人不想選了，講白了，民進黨主席賴清德也不會徵召王世堅，賴就是不喜歡王世堅，所以王世堅參加台北市長選舉的機率，趨近於零！

廣告 廣告

李柏毅直言，對綠營而言，有能力的人，高層不讓他選；而想選的人，可能能力不足，這就是民進黨現在在台北市的慘況。

李柏毅直呼，而對高雄，他只有一句話要講：請陳其邁市長多保重！如果賴瑞隆選舉的過程中，出了一些狀況，甚至最後選不上，「黑鍋一定是你來揹！保證是你來揹好不好？」保證賴清德不會來揹。

李柏毅強調，所以陳其邁現在需不需要趕快去幫賴瑞隆輔選、跑行程，不管有沒有真心支持賴瑞隆，但樣子、動作一定得做出來，要不然，如果民進黨的候選人最後落敗了，誰會下台負責？恐怕陳其邁才會負最大的責任！

李柏毅指出，所以民進黨現在的選舉很悲哀，都被情緒勒索控制在裡面了，而不是真的找出一個最強、最有勝選能力的人，來參加縣市首長的大選，而這些惡果，「最後還是得由你們綠營自己去承擔吧！」

【看原文連結】