賴瑞隆慘了！陳揮文翻出「勵志黑歷史」酸爆：偽造文書的選高雄市長

民進黨高雄市長初選民調結果昨日出爐，立委賴瑞隆以0.6個百分點些微差距贏立委邱議瑩，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。對此，資深媒體人陳揮文大爆賴瑞隆勵志故事，直言「偽造文書選高雄市長，這樣大家知道了嗎」。

民進黨高雄市長初選民調結果昨日出爐，賴瑞隆將代表民進黨迎戰柯志恩。（圖/資料照）

陳揮文13日在友台政論節目《新聞大白話》中表示，其實柯志恩真正對手不是賴瑞隆，是跟賴清德選。陳揮文更分享賴瑞隆的勵志故事，他指出賴瑞隆2010年還只是個觀光局主祕到2026年可以選高雄市長，這真的是很勵志。

廣告 廣告

資深媒體人陳揮文。（圖取自陳揮文臉書）

至於賴瑞隆是如何拚到高雄市長，陳揮文爆料賴瑞隆2010年當觀光局主祕因幫陳菊偽造文書被起訴，那時颱風來高雄大淹水，陳菊還在官邸睡覺，時任陳菊辦公室主任曾文生、賴瑞隆就幫陳菊偽造文書，說陳菊在勘災，最後賴瑞隆一審無罪，然後陳菊提拔賴瑞隆當新聞局長。

陳揮文更強調，「鄉親啊！2010年9月19日的颱風，然後2010年12月25日就升任新聞局長，有這種事情嗎，陳菊是怎樣回饋她的大功臣的，曾文生是現在台電董事長，然後賴瑞隆要選高雄市長，你們民進黨不是說國民黨偽造文書、死人連署嗎，那民進黨偽造文書的選高雄市長啊，這樣大家知道了嗎，知道陳菊怎樣帶人的嗎，你幫我偽造文書幫我說謊、幫我瞎掰，我立刻升你當新聞局長，有看過觀光局主祕直接跳升新聞局長的嗎，沒幾個啦，但賴瑞隆有這個行情，他敢啦，什麼不敢，這樣搞政治有什麼意思，沒意思啦，我尊重高雄鄉親你們初選的結果」。

據《中國時報》2010年報導，九一九水災造成高雄大淹水，雖然雄檢調查陳菊當時確實在官邸休息，沒去田寮泡湯，卻也沒去視察市區災情。 不過曾文生、賴瑞隆卻在市長行程表上，記載九一九當天下午三點半陳菊前往視察義華路與澄清路積水，並傳真給特動媒體。陳菊對此沒有意見，沒有評論。賴否認傳真給特定媒體。《中國時報》2012年4月報導，高雄高分院依偽造文書罪判處曾文生拘役五十日，得易科罰金、緩刑二年；賴瑞隆則獲判無罪。

延伸閱讀

怕被刺殺？南韓統一部：金正恩安保團隊大換血 關鍵崗位全換人

金門縣長選戰賴清德找嘸人！藍營內參民調陳玉珍「41%史詩級輾壓」

在職軍人創群組散布未成年不雅片 台中地檢起訴