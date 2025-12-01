賴瑞隆成民進黨高雄唯一希望？ 柯志恩或將靠年輕人投票率翻盤

民進黨2026高雄市長初選打得火熱，立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺都已登記參戰。根據今（1）日公布最新民調，上述四人只有賴瑞隆在與國民黨立委柯志恩進行對比式民調中些微領先。儘管賴瑞隆暫居領先地位，但這份民調中也顯示其隱憂，因賴瑞隆在20到29歲支持比例遠勝柯志恩，不過這年齡層正是過往投票率最低的族群。

國民黨立委柯志恩、民進黨立委賴瑞隆。（資料圖／中天新聞）

根據《TVBS民調中心》1日公布最新民調，結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩對決，賴瑞隆支持度為42%，較今年九月略升1個百分點，柯志恩的支持度為40%，略減1個百分點，另外還有19%受訪者未決定，賴瑞隆小幅領先柯志恩兩個百分點，仍呈現勢均力敵的情況。

最新民調中，賴瑞隆在年輕支持者大勝柯志恩。（圖／擷取自TVBS民調中心）

賴瑞隆是這份民調中唯一在對比式民調中擊敗柯志恩的人選，根據進一步交叉分析顯示，在20-29歲受訪者中支持賴瑞隆的比例最高（56%），明顯高於支持柯志恩的26%；30-39歲及40-49 歲民眾支持賴瑞隆的比例在四成以上，而支持柯志恩也有近四成；50-59歲及60歲以上民眾支持柯志恩的比例則都高於支持賴瑞隆。

過去幾次全國性大選，年紀與投票率呈現反比指數。根據行政院數據統計，2022縣市長選舉中，70歲以下的選民中，投票率隨著年齡而逐漸上升，其中，29歲以下選舉人的投票率不到四成五；30至49歲選舉人的投票率介於四成五至五成之間，40至49歲選舉人的投票率介於五成至五成五之間，50至59歲選舉人的投票率介於六成至七成左右，61至70歲選舉人的投票率則介於七成至八成之間，70歲上下之選舉人的投票率為各年齡層中最高的一群，約為八成左右。

