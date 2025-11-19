賴瑞隆批蕭旭岑不要再硬凹：「一國兩區」是背叛台灣、消滅中華民國

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」引發爭議，他今（19）日強調，前總統蔡英文擔任陸委會主委期間，是第一個講且說不能調整。對此，民進黨賴瑞隆表示，蔡英文的時代是20年前的事情，跟現在有相當大的落差了，而且當時講的是一個中華民國，而蕭旭岑呼應中共的「一國兩區」指的是中華人民共和國，把台灣矮化成中華人民共和國一個區，要讓中華民國消滅，「蕭旭岑不要再硬凹了」。

國民黨中常委何鷹鹭在抖音拍促統影片，被國民黨考紀會祭出停止黨職處分，民進黨立委賴瑞隆今質疑國民黨副主席蕭旭岑日前「一國兩區」說法更嚴重，國民黨也應該比照停權；蕭旭岑稍早受訪表示，2002年4月4日擔任陸委會主委的蔡英文，就曾公開講過中華民國憲法就是「一國兩區」，「她比我還早講，如果賴瑞隆認為我應該受處分，請民進黨賴清德主席先開除蔡英文」。

對此，賴瑞隆回應，「一國兩區」是中共的統戰名詞，一國指的是中華人民共和國，這也是中共不斷要框在台灣身上，要用一國兩區框住台灣，讓台灣成為中華人民共和國的一部分，這是台灣人民所無法接受。

賴瑞隆指出，全世界都知道「一國兩區」是指中華人民共和國，中共藉此要來框住台灣，蕭旭岑身為國民黨副主席卻附和中共說法，還硬凹提到蔡英文，20年前的事情跟現在有非常大落差，當時蔡英文所講的一國是指中華民國，但蕭旭岑所講的「一國兩區」指的是中華人民共和國，把台灣矮化成中華人民共和國一個地區，要讓中華民國被消失，這是背叛台灣，要消滅中華民國。

賴瑞隆呼籲，蕭旭岑不要再硬凹了，你呼應中共的「一國兩區」已經是背叛台灣、背叛中華民國，應該要負起責任。如果國民黨不願意面對這個問題，人民就可以清楚看到國民黨是呼應中共說法，想要背叛台灣、消滅中華民國，這種做法沒有人能夠接受，如果國民黨再不處理蕭旭岑，終究會被台灣人民厭惡及淘汰。

