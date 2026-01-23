賴瑞隆批藍白惡搞總預算 籲柯志恩勿延誤高雄發展

立委賴瑞隆廿三日和邱志偉、許智傑，在立法院中興大樓共同召開記者會，和大家說明藍白不審總預算，對高雄的傷害。（取自賴瑞隆臉書）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委賴瑞隆廿三日表示，他和邱志偉、許智傑，在立法院中興大樓共同召開記者會，和大家說明藍白不審總預算，對高雄的傷害，更要求柯志恩身為要選高雄市長的人，必須出來面對鄉親的質疑，為何屢屢傷害高雄。

賴瑞隆指出，過去一年，藍白聯手推動財劃法修法，已導致高雄實質損失二百億，捷運經費短少一百零三億。更離譜的是，藍白現在連中央政府總預算都要阻攔。本該在去年審查的總預算，至今甚至沒有交付委員會，連審查都還沒開始。

賴瑞隆提到，其中「大林蒲遷村」更是重災區，這項總經費八百億的計畫，今年急需的六十億啟動經費竟然被藍白直接「拿掉」，排除於優先審查範圍；此外，包括台十七線、捷運工程、圖書館及眷村文化保存等預算也全數遭殃。

賴瑞隆呼籲藍白懸崖勒馬，讓總預算盡速來實質審查，而不只是自助餐式的部分放行。也請柯志恩站出來支持高雄建設，不要再阻礙高雄的發展，高雄人絕不接受一位杯葛並傷害高雄預算的市長參選人。